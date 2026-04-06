Netflix tiene las mejores producciones españolas como por ejemplo esta serie de solo 6 capítulos que es un éxito en el mundo, se trata de Los favoritos de Midas.
Netflix: es un éxito mundial con la serie española de solo 6 capítulos
Netflix tiene las mejores producciones españolas como por ejemplo esta serie de solo 6 capítulos que es un éxito en el mundo
El activista y profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez denuncia que las series siguen reproduciendo los prejuicios sobre Andalucía.
La serie española Los favoritos de Midas tiene 6 episodios. Ambientada en el Madrid actual. La historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas, publicado en 1901, en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.
Dilema, Azar, Culpa, Grieta, Salida y Lucha son los títulos de los seis episodios que consiguen mantener al espectador interesado de principio a fin hasta comprobar cómo se va gestando la evolución de los personajes con un giro final arriesgado y solo parcialmente satisfactorio.
Netflix: de qué trata la serie Los favoritos de Midas
Ambientada en el Madrid actual, la historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Víctor Genovés (Luis Tosar), un influyente empresario, sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo. ¿Cuántas muertes será Víctor capaz de cargar sobre sus hombros?
Netflix: reparto de la serie Los favoritos de Midas
- Luis Tosar
- Willy Toledo
- Marta Belmonte
- Carlos Blanco
- Marta Milans
- Carmelo Gómez
Tráiler de la serie Los favoritos de Midas
Dónde ver la serie Los favoritas de Midas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los favoritas de Midas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Los favoritas de Midas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Los favoritas de Midas se puede ver en Netflix.