Netflix: es un éxito mundial con la serie española de solo 6 capítulos

midas

El activista y profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez denuncia que las series siguen reproduciendo los prejuicios sobre Andalucía.

La serie española Los favoritos de Midas tiene 6 episodios. Ambientada en el Madrid actual. La historia está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas, publicado en 1901, en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.