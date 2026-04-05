Netflix es furor en el mundo con la película turca más subida de tono de los últimos tiempos. Una fascinante y caliente historia, se trata de Un auténtico caballero.
Netflix tiene la película turca más subida de tono de los últimos tiempos
Netflix es furor en el mundo con la película turca más subida de tono de los últimos tiempos. Una fascinante y caliente historia
Este fascinante drama, bajo la dirección de Onur Bilgetay y con guion de Deniz Madanolu, nos invita a adentrarnos en una historia que profundiza en las complejidades del amor y las difíciles decisiones que enfrentan sus protagonistas.
Un auténtico caballero sigue a Saygin, un gigoló que se mueve hábilmente en el mundo de los ricos y atractivos, donde conquista los corazones de mujeres acomodadas.
Según la sinopsis oficial, la película relata cómo “un encantador acompañante ve cómo su vida se complica cuando empieza a enamorarse y debe descubrir lo que en verdad necesita y desea”.
Su vida parece estar bajo control, pero nunca ha experimentado la verdadera felicidad. Todo cambia cuando Nehir entra en su vida, despertando en él emociones auténticas y profundas, lo que lo lleva a cuestionar lo que realmente quiere.
Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero
Saygin (Çagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.
Saygin cree que siempre lo tiene todo bajo control. Pero su propio mundo emocional es todo menos bajo control y nunca ha experimentado la verdadera felicidad.
Un día, sin embargo, Nehir (Ebru Sahin) entra en su vida y, por primera vez, desarrolla emociones auténticas y profundas por una mujer.
Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero
- Çagatay Ulusoy como Saygin
- Ebru Sahin como Nehir
- Senay Gürler
- Haki Biçici
- Nazli Bulum
- Gümeç Alpay Aslan
Tráiler de Un auténtico caballero
Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- España: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.