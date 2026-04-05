Netflix tiene la película turca más subida de tono de los últimos tiempos

Según la sinopsis oficial, la película relata cómo “un encantador acompañante ve cómo su vida se complica cuando empieza a enamorarse y debe descubrir lo que en verdad necesita y desea”.

Su vida parece estar bajo control, pero nunca ha experimentado la verdadera felicidad. Todo cambia cuando Nehir entra en su vida, despertando en él emociones auténticas y profundas, lo que lo lleva a cuestionar lo que realmente quiere.

Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero

Saygin (Çagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.

caballero1

Saygin cree que siempre lo tiene todo bajo control. Pero su propio mundo emocional es todo menos bajo control y nunca ha experimentado la verdadera felicidad.

Un día, sin embargo, Nehir (Ebru Sahin) entra en su vida y, por primera vez, desarrolla emociones auténticas y profundas por una mujer.

Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero

Çagatay Ulusoy como Saygin

Ebru Sahin como Nehir

Senay Gürler

Haki Biçici

Nazli Bulum

Gümeç Alpay Aslan

Tráiler de Un auténtico caballero

Embed - Un Auténtico Caballero (Trailer español)

Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica