Netflix tiene una de las mejores películas de terror psicológico, una cinta española que aborda la inquietante situación donde dos desconocidos aparecen cosidos, se trata de la película Dos.
Netflix tiene el inquietante thriller de terror español que no te dejará tranquilo
Netflix tiene una de las mejores películas de terror psicológico, una cinta española que aborda la inquietante situación donde dos desconocidos aparecen cosidos
Un hombre y una mujer despiertan pegados por el abdomen en un lugar extraño, no se conocen y ambos están desnudos. Ninguno de los dos recuerda cómo ha llegado hasta allí ni qué hicieron las horas antes.
Ambos se verán obligados a compartir con un desconocido sus secretos más íntimos y vergonzosos para descifrar el misterio.
En la película española Dos, un hombre y una mujer desconocidos amanecen juntos en un hotel al que no recuerdan cómo han llegado. Drogados y desorientados, descubren que han sido cosidos por el abdomen, obligados a estar unidos.
Mientras tratan de unir las pistas para averiguar que hacen allí, descubren que están rodeados por la simbología del dos, la dualidad, la complementación entre contrarios que ahora ellos mismos parecen encarnar.
Uno de los aspectos más interesantes de la película española Dos es su total apuesta argumental por la relevancia del espacio físico, no solo en cuanto a la construcción del drama de cada personaje, Sara (Marina Gatell) y David (Pablo Derqui), cosidos el uno al otro; sino, también, en términos puramente cinematográficos y de puesta en escena pues recordemos que, adicional a lo anterior, nuestros dos protagonistas se encuentran encerrados en una habitación.
Netflix: de qué trata la película Dos
Dos es una película de terror con aires de futuro clásico de culto, que fascina por la ambientación que consigue crear alrededor de la situación de sus protagonistas pero que se pierde cuando intenta resultar verosímil.
Netflix: reparto de la película Dos
- Pablo Derqui
- Marina Gatell
Tráiler de la película Dos
Dónde ver la película Dos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Dos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Dos se puede ver en Netflix.
- España: la película Dos se puede ver en Netflix.