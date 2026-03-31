Netflix tiene el inquietante thriller de terror español que no te dejará tranquilo

En la película española Dos, un hombre y una mujer desconocidos amanecen juntos en un hotel al que no recuerdan cómo han llegado. Drogados y desorientados, descubren que han sido cosidos por el abdomen, obligados a estar unidos.

Mientras tratan de unir las pistas para averiguar que hacen allí, descubren que están rodeados por la simbología del dos, la dualidad, la complementación entre contrarios que ahora ellos mismos parecen encarnar.

Uno de los aspectos más interesantes de la película española Dos es su total apuesta argumental por la relevancia del espacio físico, no solo en cuanto a la construcción del drama de cada personaje, Sara (Marina Gatell) y David (Pablo Derqui), cosidos el uno al otro; sino, también, en términos puramente cinematográficos y de puesta en escena pues recordemos que, adicional a lo anterior, nuestros dos protagonistas se encuentran encerrados en una habitación.

Netflix: de qué trata la película Dos

Dos es una película de terror con aires de futuro clásico de culto, que fascina por la ambientación que consigue crear alrededor de la situación de sus protagonistas pero que se pierde cuando intenta resultar verosímil.

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Netflix: reparto de la película Dos

Pablo Derqui

Marina Gatell

Tráiler de la película Dos

Embed - DOS (2021) Tráiler Oficial Español

Dónde ver la película Dos, según la zona geográfica