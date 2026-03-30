Netflix posee las mejores películas turcas con historias muy románticas que te quedan en el corazón, así es este film turco que es un éxito mundial, se trata de Tácticas de amor.
Netflix es un éxito mundial con la película turca más emotiva y romántica del mundo
Netflix posee las mejores películas turcas con historias muy románticas que te quedan en el corazón, así es este film turco que es un éxito mundial
Tácticas de amor es la película turca de comedia romántica que se ha posicionado rápidamente en el listado de los títulos más populares de la plataforma streaming en Latinoamérica, pero, ¿qué la hace tan especial?
La historia sigue a Asli (Demet Özdemi), una diseñadora y bloguera especialista en modas, y Kerem (Sükrü Özyildiz), un publicista.
Ninguno de los dos está dispuesto a creer nuevamente en el amor y cargan con mucha confianza en sí mismos cuando llega el momento de conquistar a alguien en una cita.
Para la joven, hacer que un hombre se enamore de ella “es pan comido”; y para él, las mujeres “no tienen ningún misterio”.
El problema llegará a sus vidas cuando ambos se conozcan, luego de que Asli haga públicas sus experiencias en un blog y Kerem tenga que ganar una apuesta a sus amigos.
Netflix: de qué trata la película Tácticas de amor
Ella es una bloguera de moda que no cree en el amor. Él es un mujeriego con problemas de apego. Les espera una escena romántica en un aeropuerto.
De este modo, cuenta la historia de una bloguera y una publicista que no creen en el amor por lo que harán una apuesta para ver cuál de ellos caé yse enamora primero perdidamente usando tácticas inusuales.
Con el correr del tiempo, luego de su primer encuentro, ambos ponen en práctica sus mejores técnicas de conquista, por ende, se podrá ver varios momentos divertidos.
Netflix: reparto de la película Tácticas de amor
- Demet Özdemir
- Sükrü Özyildiz
- Cemal Günbas
- Özgür Ozan
- Dogukan Polat
- Hande Yilmaz
- Atakan Çelik
- Yasemin Yazici
- Deniz Baydar
Tráiler de la película Tácticas de amor
Dónde ver la película Tácticas de amor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tácticas de amor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tácticas de amor se puede ver en Netflix.
- España: la película Tácticas de amor se puede ver en Netflix.