Netflix es un éxito mundial con la película turca más emotiva y romántica del mundo

Ninguno de los dos está dispuesto a creer nuevamente en el amor y cargan con mucha confianza en sí mismos cuando llega el momento de conquistar a alguien en una cita.

Para la joven, hacer que un hombre se enamore de ella “es pan comido”; y para él, las mujeres “no tienen ningún misterio”.

El problema llegará a sus vidas cuando ambos se conozcan, luego de que Asli haga públicas sus experiencias en un blog y Kerem tenga que ganar una apuesta a sus amigos.

Netflix: de qué trata la película Tácticas de amor

Ella es una bloguera de moda que no cree en el amor. Él es un mujeriego con problemas de apego. Les espera una escena romántica en un aeropuerto.

tacticas

De este modo, cuenta la historia de una bloguera y una publicista que no creen en el amor por lo que harán una apuesta para ver cuál de ellos caé yse enamora primero perdidamente usando tácticas inusuales.

Con el correr del tiempo, luego de su primer encuentro, ambos ponen en práctica sus mejores técnicas de conquista, por ende, se podrá ver varios momentos divertidos.

Netflix: reparto de la película Tácticas de amor

Demet Özdemir

Sükrü Özyildiz

Cemal Günbas

Özgür Ozan

Dogukan Polat

Hande Yilmaz

Atakan Çelik

Yasemin Yazici

Deniz Baydar

Tráiler de la película Tácticas de amor

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Dónde ver la película Tácticas de amor, según la zona geográfica