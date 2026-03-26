Netflix y Javier Rey te atraparán con la serie española de época basada en hechos reales

Se hace un dibujo de la España de los años 60, con un retrato crudo de la clase baja y el Olimpo del narcotráfico. Sí es cierto que en pleno auge de ficciones sobre el oscuro universo de las drogas, esta serie ofrece algo distinto y explota esta vía para sorprender al espectador.

La serie española Hache tiene 2 temporadas. Inspirada en hechos reales, Hache narra la historia de una mujer, Helena (Adriana Ugarte) catapultada a la jefatura del tráfico de heroína en la Barcelona de los años 60.

Netflix: de qué trata la serie Hache

La serie española Hache está inspirada en hechos reales y cuenta la parte menos conocida de la Barcelona de la época, una ciudad que se encontraba en pleno despegue social y económico. En ella veremos como es la vida de Helena, interpretada por Adriana Ugarte.

hache

Helena es una prostituta que comienza su andadura en el negocio no siendo más que un peón de Malpica (Javier Rey), jefe de una banda mafiosa que opera en la ciudad.

La chica vivirá un tedioso proceso de aprendizaje que le convertirán en la máxima responsable del control del trafico de la droga de la organización.

Netflix: reparto de la serie Hache

Adriana Ugarte como Helena

Javier Rey como Malpica

Eduardo Noriega como Alejandro Vinuesa

Ingrid Rubio como Celeste

Marc Martínez como Arístides

Tráiler de la serie Hache

Embed - Hache | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Hache, según la zona geográfica