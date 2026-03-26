Netflix y Javier Rey son un éxito con la serie de época española basada en hechos reales, donde muestran el profundo mundo de las drogas, se trata de Hache.
Netflix y Javier Rey te atraparán con la serie española de época basada en hechos reales
Netflix y Javier Rey son un éxito con la serie de época española basada en hechos reales, donde muestran el profundo mundo de las drogas
Hache es una serie española que cuenta los secretos que se esconden tras Helena, la protagonista de la ficción.
El guion comienza con una secuencia que servirá de punto de partida para la protagonista. Durante el primer episodio se hace una introducción del carácter y el ambiente que envuelve a cada uno de los personajes que hay en él.
Se hace un dibujo de la España de los años 60, con un retrato crudo de la clase baja y el Olimpo del narcotráfico. Sí es cierto que en pleno auge de ficciones sobre el oscuro universo de las drogas, esta serie ofrece algo distinto y explota esta vía para sorprender al espectador.
La serie española Hache tiene 2 temporadas. Inspirada en hechos reales, Hache narra la historia de una mujer, Helena (Adriana Ugarte) catapultada a la jefatura del tráfico de heroína en la Barcelona de los años 60.
Netflix: de qué trata la serie Hache
La serie española Hache está inspirada en hechos reales y cuenta la parte menos conocida de la Barcelona de la época, una ciudad que se encontraba en pleno despegue social y económico. En ella veremos como es la vida de Helena, interpretada por Adriana Ugarte.
Helena es una prostituta que comienza su andadura en el negocio no siendo más que un peón de Malpica (Javier Rey), jefe de una banda mafiosa que opera en la ciudad.
La chica vivirá un tedioso proceso de aprendizaje que le convertirán en la máxima responsable del control del trafico de la droga de la organización.
Netflix: reparto de la serie Hache
- Adriana Ugarte como Helena
- Javier Rey como Malpica
- Eduardo Noriega como Alejandro Vinuesa
- Ingrid Rubio como Celeste
- Marc Martínez como Arístides
Tráiler de la serie Hache
Dónde ver la serie Hache, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hache se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hache se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hache se puede ver en Netflix.