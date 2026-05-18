El radical Ulpiano Suarez le pidió a la Nación que explique qué van a hacer con los sin techo

Con ese número la provincia ocupa el cuarto lugar entre las que tienen mayor cantidad de personas sin techo, así quedó detrás de Ciudad de Buenos Aires (5.176 personas), Santa Fe (1.328) y Córdoba que registró 588 personas en esa situación precaria.

Según ese relevamiento de los 6 departamentos del Gran Mendoza, quienes concentran la mayor cantidad de personas sin techo son Las Heras y Guaymallén, pero ocurre que muchos de ellos durante el día se vuelcan a Ciudad como método de supervivencia.

Eso tal vez llevó a que el intendente citadino, Ulpiano Suarez decidiera escribirle una nota a la ministra de Capital Humano de Nación de Javier Milei, Sandra Pettovello, para pedirle que informe qué medidas pretenden aplicar para paliar esa situación.

Más allá de la urgencia de esas soluciones, no faltó quien vio en ese pedido una jugada política del citadino que es de los pocos radicales que han sabido mostrar sus diferencias con el gobierno de Javier Milei, y que además se anotó hace tiempo en la puja por suceder a Alfredo Cornejo en el sillón de gobernador.

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En el escrito que envió el viernes pasado, Ulpiano Suarez le pide: "tenga a bien informar a esta Municipalidad, qué políticas públicas se promoverán desde vuestro Ministerio, a los efectos de solucionar la problemática de las personas en situación de calle mediante un abordaje interdisciplinario".

Entre los argumentos que marca para pedir esa información, Ulpiano asegura que eso le servirá para que el municipio evalúe qué políticas podría implementar en forma coordinada, "para una protección integral".

Cornejo le pidió a las comunas sumar camas para albergar a gente en situación de calle

Luego de que se conociera el resultado de ese censo nacional de personas en situación de calle, desde el Gobierno provincial aseguraron que ya están previendo algunas medidas para contener a esa población que casi se duplicó.

Refugio para gente en situación de calle en el Huentala.jpg El Gobierno provincial le pidió a las comunas del Gran Mendoza que habilite entre 20 y 25 plazas para personas en situación de calle. E

"Hace meses que venimos reuniéndonos con las áreas de Acción Social de las comunas y con referentes de la Iglesia Católica no sólo para seguir nuestro propio relevamiento, sino también para buscar soluciones a esa gente en situación de calle. Puntualmente le hemos pedido a cada comuna que sume entre 20 y 25 plazas para contener a esas personas", confirmó Santiago Suarez, Jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Según el funcionario provincial, en la provincia hay aproximadamente entre 250 y 300 plazas en refugios para contener a esas personas, pero a esa cantidad de plazas se sumarían las que aporten las comunas para los casos de emergencia.

De hecho durante el fin de semana se realizaron distintos abordajes e intervenciones a personas en situación de calle en coordinación entre Contingencia Social de la provincia, municipios y organizaciones sociales del Gran Mendoza.

En total, entre relevamientos, recorridas y reportes recibidos, se identificaron y asistieron más de 50 personas o situaciones vinculadas a situación de calle, en muchos casos correspondientes a personas que ya vienen siendo acompañadas y asistidas previamente por equipos sociales.