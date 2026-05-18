Buque ruso (1)

Tras años aislado, Rusia reactiva un puerto clave de América del Sur con 11.000 toneladas fertilizante premium

La operación de Rusia se centró en el desembarco de 11.000 toneladas de fosfato monoamonio, un fertilizante clave para la actividad agrícola, transportadas desde San Petersburgo a bordo del buque Equinox Eagle. El arribo de la embarcación al Puerto de Porto Alegre, al sur de Brasil, marcó el reinicio oficial de las operaciones de navegación de larga distancia en el estado de Río Grande do Sul, luego de un período de interrupciones que afectó la logística y el comercio marítimo en América del Sur.

El buque de Rusia se convirtió en el primer gran barco en operar en el puerto desde el anuncio oficial realizado por representantes de la Armada de Brasil, el gobierno estadual y Portos RS, entidad encargada de supervisar el sistema hidroportuario riograndense. La reanudación de estas rutas comerciales es vista como un paso importante para recuperar el flujo de importaciones.

Buque ruso (2)

El sur de Brasil recupera una vía estratégica para cargas internacionales

El puerto permanecía parcialmente fuera de operación para buques de gran porte debido a las severas inundaciones que afectaron al estado de Río Grande do Sul en 2024. Las crecidas provocaron daños en la infraestructura portuaria, alteraciones en los canales de navegación y acumulación de sedimentos, lo que obligó a restringir temporalmente la navegación de larga distancia.

Durante ese período, las autoridades realizaron tareas de dragado, inspección y recuperación operativa para restablecer las condiciones necesarias para el ingreso de embarcaciones internacionales a este puerto de América del Sur.

La reactivación del Puerto de Porto Alegre tiene una importancia estratégica para la región de Río Grande do Sul porque vuelve a conectar al estado con las rutas internacionales de carga. Entre los países que históricamente envían o reciben mercancías a través de puertos del sur brasileño aparecen Rusia, China, Argentina, Uruguay y países de Europa vinculados al comercio agrícola y energético.