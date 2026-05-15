Corea del Sur avanza en su estrategia de fortalecimiento en América del Sur tras firmar un acuerdo clave con un país de la región enfocado en proyectos de tecnología e innovación. La alianza apuesta por un modelo de cooperación triangular que combina inversión asiática, transferencia de conocimiento y experiencia local para impulsar el desarrollo sostenible.
Corea del Sur se une a un país de América del Sur y firma un acuerdo clave para proyectos de tecnología e innovación
Corea del Sur avanza en su estrategia de expansión global al sellar una alianza con un país de América del Sur
Más que un simple vínculo diplomático, el pacto de Corea del Sur busca potenciar áreas como la transformación digital, el emprendimiento y la modernización de políticas públicas. Con este movimiento, ambas partes abren una nueva etapa de colaboración orientada a generar impacto económico y social en el crecimiento regional.
Corea del Sur se une a un país de América del Sur y firma un acuerdo clave para proyectos de tecnología e innovación
El acuerdo entre Corea del Sur y Colombia establece una alianza estratégica enfocada en tecnología, innovación y cooperación para el desarrollo en América del Sur. A través de un memorando entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) y KOICA, se impulsa un modelo de cooperación triangular que busca beneficiar también a terceros países de la región.
El pacto prioriza la transformación digital, el cambio climático, la gobernanza y el fortalecimiento del emprendimiento. Además, contempla el intercambio de conocimientos y asistencia técnica en proyectos regionales. Colombia se consolida como socio estratégico de Corea del Sur, facilitando iniciativas con impacto en toda la región.
La importancia de este acuerdo de Corea del Sur y Colombia
Este acuerdo posiciona a Colombia como el único país de América del Sur con la categoría de “Socio Estratégico de Corea para Cooperación”, lo que refuerza su papel como aliado clave en la región. Además, consolida una relación diplomática que se remonta a 1962 y que tiene raíces en el apoyo colombiano durante la Guerra de Corea.
El modelo de cooperación triangular permite canalizar inversión asiática hacia proyectos que benefician a varios países latinoamericanos, ampliando su impacto regional. A su vez, fortalece la transferencia de conocimiento y tecnología, impulsando el desarrollo de startups y la innovación en sectores estratégicos.