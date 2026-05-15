Corea del Sur se une a un país de América del Sur y firma un acuerdo clave para proyectos de tecnología e innovación

El acuerdo entre Corea del Sur y Colombia establece una alianza estratégica enfocada en tecnología, innovación y cooperación para el desarrollo en América del Sur. A través de un memorando entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) y KOICA, se impulsa un modelo de cooperación triangular que busca beneficiar también a terceros países de la región.

El pacto prioriza la transformación digital, el cambio climático, la gobernanza y el fortalecimiento del emprendimiento. Además, contempla el intercambio de conocimientos y asistencia técnica en proyectos regionales. Colombia se consolida como socio estratégico de Corea del Sur, facilitando iniciativas con impacto en toda la región.

Colombia y corea del Sur (1)

La importancia de este acuerdo de Corea del Sur y Colombia

Este acuerdo posiciona a Colombia como el único país de América del Sur con la categoría de “Socio Estratégico de Corea para Cooperación”, lo que refuerza su papel como aliado clave en la región. Además, consolida una relación diplomática que se remonta a 1962 y que tiene raíces en el apoyo colombiano durante la Guerra de Corea.

El modelo de cooperación triangular permite canalizar inversión asiática hacia proyectos que benefician a varios países latinoamericanos, ampliando su impacto regional. A su vez, fortalece la transferencia de conocimiento y tecnología, impulsando el desarrollo de startups y la innovación en sectores estratégicos.