Mendoza se prepara para un fin de semana con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, según el pronóstico del tiempo. Tras unos días de relativa estabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un desmejoramiento progresivo que culminará con lluvias y un brusco descenso de la temperatura.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: a qué hora se esperan las lluvias y cuál será la temperatura más baja
El tiempo irá desmejorando progresivamente hasta la noche del sábado, con presencia de lluvias, según el pronóstico del tiempo
Pronóstico del tiempo: un sábado con curva térmica invertida y lluvias
De acuerdo al pronóstico del tiempo, la jornada del sábado presentará una particularidad para los habitantes de Mendoza, los que deberán tener en cuenta antes de salir de casa: la máxima no se dará por la tarde, como es habitual, sino al comienzo del día.
La temperatura marcará su punto más alto, con 11ºC, durante la madrugada (en la transición de la noche del viernes al sábado). A partir de ese momento, los registros comenzarán a caer de forma sostenida a lo largo de toda la jornada.
Para el final del día, cerca de las 23 horas, se espera que se registre la temperatura mínima, que rondaría los 4ºC en el Gran Mendoza, obligando a sacar un abrigo extra para quienes circulen por la calle.
A qué hora llega la lluvia, según el pronóstico del tiempo
La nubosidad irá en aumento desde las primeras horas del sábado. El pronóstico del tiempo indica que el tiempo irá desmejorando progresivamente con el correr de las horas. Si bien la mañana y la tarde se mantendrán mayormente nubladas y frías, la inestabilidad con presencia de viento Sur y lluvias se hará presente con mayor fuerza a mitad del día.
Se espera que la presencia de lluvias aisladas y lloviznas comience a registrarse a partir del mediodía del sábado, cerca de las 12, extendiéndose hasta la tarde y madrugada del domingo.
Se recomienda a quienes tengan planes nocturnos o deban transitar por los distintos accesos de Mendoza, hacerlo con extrema precaución debido a la posible calzada resbaladiza y la reducción de visibilidad.