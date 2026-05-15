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Cierra el Paso Cristo Redentor por pronóstico de nevadas en la alta montaña

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron el cierre preventivo desde este viernes por un frente frío que traerá nevadas y complicará la ruta

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las nevada afrctan la alta montaña desde este viernes y el Paso Cristo Redentor cierra hasta nuevo aviso. Imagen ilustrativa.

Las nevada afrctan la alta montaña desde este viernes y el Paso Cristo Redentor cierra hasta nuevo aviso. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor cerrará para todo tipo de vehículos este viernes debido a que se espera el ingreso de un frente frío que llegará acompañado de nevadas en la alta montaña, lo que afecta a la transitabilidad segura.

Los coordinadores chilenos y argentinos se reunieron en la mañana de este viernes y definieron el cierre del túnel internacional desde este viernes y hasta próximo aviso, cuando se garanticen las condiciones para la circulación de vehículos.

Las aduanas de Horcones y Los Libertadores terminarán su atención al público a las 11 del lado argentino y a las 10 en Chile. Mientras que el cierre de barrera en Uspallata será a las 9 y en Guardia Vieja a las 8.

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El Paso Cristo Redentor cierra desde este viernes por nevadas en la alta monta&ntilde;a. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor cierra desde este viernes por nevadas en la alta montaña. Imagen ilustrativa.

Pronóstico en el Paso Cristo Redentor

Indicaron que todavía no está definida la reapertura del paso a Chile, pero que el sábado las autoridades mantendrán otra reunión.

De todas formas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por nevadas en la zona norte de la alta montaña que afectará el Paso Cristo Redentor hasta el Valle de Uco durante el sábado.

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