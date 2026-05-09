Reabrió el Paso Pehuenche tras un cierre preventivo por hielo en la calzada

Personal de Vialidad trabajó en tareas de despeje para mejorar las condiciones de transitabilidad en la zona, lo que permitió la reapertura del paso.

El hielo obligó al cierre preventivo del Paso Pehuenche

Desde la coordinación del paso a Chile explicaron que la decisión se tomó a primera hora del sábado por la presencia de hielo sobre la calzada, una situación que complicó la circulación vehicular en alta montaña.

Tras mejoras en las condiciones, las autoridades resolvieron su reapertura. En el comunicado, expresaron además que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable, "con precaución debido a algunos sectores en reparación y calzada húmeda, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional".

Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y planificar los viajes antes de dirigirse hacia el sur mendocino.

El comunicado fue emitido este 9 de mayo desde Malargüe y lleva la firma de Dardo Fabián Reyes, coordinador general del Paso Internacional Pehuenche del lado argentino.

Cristo Redentor continúa habilitado

Mientras tanto, el paso internacional Cristo Redentor permanece habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informó la coordinación del corredor fronterizo entre Mendoza y Chile.

El pronóstico regional emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para ambos pasos indica condiciones sin probabilidades significativas de precipitaciones, aunque con temperaturas bajas y ráfagas de viento en cordillera.