Con qué PRO se encontrará Macri en Mendoza: interna "caldeada" y Casado sin ganas de volver

Del sector disidente, los que se animarán a cruzar la puerta para intentar que Macri los escuche serán Lucas Faure, secretario legislativo, y Nerea Ceschin, secretaria privada de Hebe Casado. Dos nombres que representan a un espacio que llega al evento sin muchas ilusiones pero con la expectativa de que el líder amarillo, al menos, los reciba para poder plantearle que la democracia interna del partido "tiene que garantizarse con hechos y no con invitaciones".

hebe casado lucas faure.jpg La vicegobernadora Hebe Casado y su alfil Lucas Faure.

La pelea dentro del PRO no es nueva. Desde 2024 vienen midiéndose para ver quién conduce. Y esa batalla se sigue dando en la actualidad. En las últimas elecciones Pradines ganó la presidencia del espacio por sólo 200 votos. La elección fue duramente criticada por el sector de Casado, que no quedó conforme con los resultados y deslizó que la falta de certificadores de firmas podría haberlo cambiado.

Mauricio Macri y los rumores de una posible candidatura 2027

Mauricio Macri llega a Mendoza en medio de una campaña de bajo perfil, pero sostenida, para posicionarse como candidato presidencial en 2027. En los últimos meses comenzó a recorrer el interior del país con un mensaje: "No estoy retirado". También ha deslizado su preocupación por el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, con quien comparte ideas pero no siempre coincide en el diagnóstico.

Visitó Chaco y Corrientes, donde se reunió con los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y ahora suma Mendoza en una gira que apunta claramente a consolidar el interior como base de su proyecto. Lo que no está claro todavía es si aprovechará el viaje para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, un encuentro que muchos en el PRO local observan con atención.

La reunión confirmada en Mendoza será de 18 a 21 en el hotel Hilton de Guaymallén.

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El congreso del PRO fue organizado en tres bloques, uno por cada sigla del partido.

En el P –políticas- los dirigentes analizarán el presente nacional y provincial y discutirán las políticas públicas que el PRO considera necesarias en este contexto.

En el bloque R, referentes de las diferentes provincias expondrán sus realidades y la articulación con el proyecto nacional.

Mientras que en el bloque O –objetivos-, Mauricio Macri, Esteban Allasino y Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente, tendrán a su cargo el cierre del encuentro.

¿Y Hebe Casado?

La vicegobernadora Hebe Casado, histórica militante del PRO, ya no forma parte del partido, pero igual opina.

Espera que Mauricio Macri "dé indicaciones claras para que permitan la democracia interna del partido y que no pase como en la última interna". Pero inmediatamente relativizó esa expectativa: "De todos modos no soy muy optimista al respecto".

Sobre una posible intención de volver al PRO, fue terminante: "No. Me fui demasiado decepcionada y no están haciendo mérito para que cambie de opinión". Y apuntó directamente contra Pradines: "Una vergüenza que el PRO el año pasado no haya metido ni un concejal y el mismo que lo llevó al fracaso quiera reelegirse como presidente".

Casado también cargó contra la cultura interna del partido: "Destratan a las personas valiosas para mantener a las de siempre". Y lo ilustró con un episodio reciente: "La última sesión del Senado fue muy representativa de eso. Todos los partidos reconocieron el trabajo de Germán Vicchi y puertas adentro del PRO lo ningunearon".

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Hebe Casado 3 La vicegobernadora Hebe Casado. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Su alfil, Lucas Faure, sobre quien tiene puesta una fichita para seguir metida en el PRO explicó que seguirá presencialmente la agenda de Macri, pero afirmó que el ambiente "está muy caldeado puertas adentro".

"La situación es un poco mejor que antes pero aún no hay diálogo. No garantizan lo más básico para un proceso interno limpio: dos certificadores de firmas y dos miembros de la junta electoral en representación de la minoría. No lo quieren dar", criticó.

"El sector de ellos sigue impidiendo que nosotros podamos aprobar afiliaciones", dijo Faure, quien recordó que perdieron la interna partidaria por apenas 200 votos. La próxima elección del PRO mendocino es el 28 de junio. El sector casadista está dispuesto a negociar una posible lista única, pero "si no hay señales concretas de apertura en el diálogo, queremos ir a internas".

"Hoy el sistema electoral de los partidos hacia adentro es malo. Esto permite que se asemeje a algo del siglo XX", graficó. Y fue más lejos: "Si Macri se presentara como candidato, cómo no lo vamos a apoyar. Pero si el partido sigue manejado por estas personas que te expulsan, no te queda otra que irte del espacio por más que uno coincida ideológicamente". Algunos de los que hoy están en ese sector "expulsado" del PRO, aclaró Faure, militan desde 2011.

La visión de Pradines sobre el PRO

Gabriel Pradines no esquivó las preguntas pero tampoco se salió del libreto. El presidente del PRO mendocino describió al partido con la misma narrativa de siempre: una fuerza que vino a modernizar el Estado y que tiene en el municipio de Luján de Cuyo su carta de presentación más sólida. "Es el modelo indiscutido de la mejor gestión pública de la provincia", afirmó, y destacó al intendente Esteban Allasino como la figura más visible del espacio en el territorio provincial.

Gabriel Pradines sesión PSJ Cobre Mendocino senador Foto: Senado de Mendoza.

Sobre el resto de los dirigentes, Pradines fue escueto pero optimista: "Seguimos estando con muchas ganas de intentar que nuestra impronta llegue a todos lados", dijo, sin entrar en detalles sobre las tensiones internas que atraviesan al partido ni sobre el estado de la relación con el sector disidente.

Donde sí fue más elocuente fue al hablar de Macri. Sin confirmar ni desmentir una candidatura presidencial para 2027, Pradines abrió la puerta con una frase que difícilmente sea inocente en el contexto político actual: "Sin lugar a dudas, después del orden tiene que venir un proyecto de desarrollo del país, y no hay duda que Mauricio Macri puede ser una persona crucial en ese proceso".

El poder del PRO en Mendoza

En la Cámara de Diputados el PRO tiene 4 bancas, las de Sol Salinas, Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo (quien tiene la vicepresidencia cuarta de la cámara). Y en el Senado sólo a Martín Rostand.