Mauricio Macri vuelve a Mendoza en medio de versiones sobre una candidatura en 2027

MAURICIO MACRI MENDOZA ABRIL.jpeg Mauricio Macri visita Mendoza para relanzar el PRO junto a dirigentes de la región. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

La visita de Mauricio Macri se da en un momento de alejamiento con el presidente Javier Milei e impulso de su propia militancia de cara a las elecciones del año que viene.

Mauricio Macri, y quiénes más

El congreso del PRO fue organizado en tres bloques, uno por cada sigla del partido.

En el P –políticas- los dirigentes analizarán el presente nacional y provincial y discutirán las políticas públicas que el PRO considera necesarias en este contexto.

En el bloque R, referentes de las diferentes provincias expondrán sus realidades y la articulación con el proyecto nacional.

Mauricio Macri en Mendoza 4.jpeg Mauricio Macri vuelve a Mendoza. El año pasado lo hizo en abril, para otro encuentro del PRO en pleno año electoral.

Mientras que en el bloque O –objetivos-, Mauricio Macri, Esteban Allasino y Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente, tendrán a su cargo el cierre del encuentro.

Además de estas figuras, se espera la presencia de Soledad Martínez (vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López) y Carolina Barone (PRO Mujeres).

Mauricio Macri ¿2027?

“Para el año que viene, si venís a una reunión del PRO y preguntás quién les gustaría que fuera su candidato a presidente, 10 de 10 te dirían Mauricio Macri”, tiró el diputado nacional Martín Yeza, uno de los principales referentes internos del partido, y movió el tablero político.

Según el ex intendente de Pinamar, el deseo de las bases por un "proyecto nacional claro y ambicioso" hoy tiene un nombre propio indiscutido dentro de la estructura partidaria.

A pesar del entusiasmo de sus filas, el propio Macri mantiene una estrategia de cautela y diferenciación. Si bien el PRO ha sido el principal soporte legislativo de La Libertad Avanza, garantizando la aprobación de leyes clave y blindando vetos del presidente, el ex presidente ha comenzado a marcar límites.

El distanciamiento actual con Milei no se traduce en una oposición directa, sino en una crítica a ciertas políticas y al estilo de gestión. Esta posición podría evitar que una eventual caída de la imagen del gobierno nacional pueda arrastrar la de Mauricio Macri.