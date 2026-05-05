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Cumbre del PRO

Mauricio Macri vuelve a Mendoza en medio de versiones sobre una candidatura en 2027

Mauricio Macri encabezará un encuentro del PRO, en medio de versiones que lo posicionan como candidato a presidente en 2027

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Mauricio Macri, otra vez por Mendoza.

Mauricio Macri, otra vez por Mendoza.

Mauricio Macri vuelve a Mendoza. En medio de los rumores que lo posicionan como candidato a presidente en 2027, el ex mandatario nacional y titular del PRO visitará la provincia el viernes 22 de mayo.

Macri encabezará un encuentro regional del PRO del que, además de los dirigentes mendocinos como el presidente del partido Gabriel Pradines, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, participarán otros tanto de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.

La reunión será de 18 a 21 en el hotel Hilton de Guaymallén.

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Mauricio Macri visita Mendoza para relanzar el PRO junto a dirigentes de la región.

Mauricio Macri visita Mendoza para relanzar el PRO junto a dirigentes de la región.

La visita de Mauricio Macri se da en un momento de alejamiento con el presidente Javier Milei e impulso de su propia militancia de cara a las elecciones del año que viene.

Mauricio Macri, y quiénes más

El congreso del PRO fue organizado en tres bloques, uno por cada sigla del partido.

En el P –políticas- los dirigentes analizarán el presente nacional y provincial y discutirán las políticas públicas que el PRO considera necesarias en este contexto.

En el bloque R, referentes de las diferentes provincias expondrán sus realidades y la articulación con el proyecto nacional.

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Mauricio Macri vuelve a Mendoza. El año pasado lo hizo en abril, para otro encuentro del PRO en pleno año electoral.

Mauricio Macri vuelve a Mendoza. El año pasado lo hizo en abril, para otro encuentro del PRO en pleno año electoral.

Mientras que en el bloque O –objetivos-, Mauricio Macri, Esteban Allasino y Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente, tendrán a su cargo el cierre del encuentro.

Además de estas figuras, se espera la presencia de Soledad Martínez (vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López) y Carolina Barone (PRO Mujeres).

Mauricio Macri ¿2027?

“Para el año que viene, si venís a una reunión del PRO y preguntás quién les gustaría que fuera su candidato a presidente, 10 de 10 te dirían Mauricio Macri”, tiró el diputado nacional Martín Yeza, uno de los principales referentes internos del partido, y movió el tablero político.

Según el ex intendente de Pinamar, el deseo de las bases por un "proyecto nacional claro y ambicioso" hoy tiene un nombre propio indiscutido dentro de la estructura partidaria.

A pesar del entusiasmo de sus filas, el propio Macri mantiene una estrategia de cautela y diferenciación. Si bien el PRO ha sido el principal soporte legislativo de La Libertad Avanza, garantizando la aprobación de leyes clave y blindando vetos del presidente, el ex presidente ha comenzado a marcar límites.

El distanciamiento actual con Milei no se traduce en una oposición directa, sino en una crítica a ciertas políticas y al estilo de gestión. Esta posición podría evitar que una eventual caída de la imagen del gobierno nacional pueda arrastrar la de Mauricio Macri.

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