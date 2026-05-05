Mauricio Macri vuelve a Mendoza. En medio de los rumores que lo posicionan como candidato a presidente en 2027, el ex mandatario nacional y titular del PRO visitará la provincia el viernes 22 de mayo.
Mauricio Macri vuelve a Mendoza en medio de versiones sobre una candidatura en 2027
Mauricio Macri encabezará un encuentro del PRO, en medio de versiones que lo posicionan como candidato a presidente en 2027
Macri encabezará un encuentro regional del PRO del que, además de los dirigentes mendocinos como el presidente del partido Gabriel Pradines, y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, participarán otros tanto de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.
La reunión será de 18 a 21 en el hotel Hilton de Guaymallén.
La visita de Mauricio Macri se da en un momento de alejamiento con el presidente Javier Milei e impulso de su propia militancia de cara a las elecciones del año que viene.
Mauricio Macri, y quiénes más
El congreso del PRO fue organizado en tres bloques, uno por cada sigla del partido.
En el P –políticas- los dirigentes analizarán el presente nacional y provincial y discutirán las políticas públicas que el PRO considera necesarias en este contexto.
En el bloque R, referentes de las diferentes provincias expondrán sus realidades y la articulación con el proyecto nacional.
Mientras que en el bloque O –objetivos-, Mauricio Macri, Esteban Allasino y Fernando de Andreis, mano derecha del ex presidente, tendrán a su cargo el cierre del encuentro.
Además de estas figuras, se espera la presencia de Soledad Martínez (vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López) y Carolina Barone (PRO Mujeres).
Mauricio Macri ¿2027?
“Para el año que viene, si venís a una reunión del PRO y preguntás quién les gustaría que fuera su candidato a presidente, 10 de 10 te dirían Mauricio Macri”, tiró el diputado nacional Martín Yeza, uno de los principales referentes internos del partido, y movió el tablero político.
Según el ex intendente de Pinamar, el deseo de las bases por un "proyecto nacional claro y ambicioso" hoy tiene un nombre propio indiscutido dentro de la estructura partidaria.
A pesar del entusiasmo de sus filas, el propio Macri mantiene una estrategia de cautela y diferenciación. Si bien el PRO ha sido el principal soporte legislativo de La Libertad Avanza, garantizando la aprobación de leyes clave y blindando vetos del presidente, el ex presidente ha comenzado a marcar límites.
El distanciamiento actual con Milei no se traduce en una oposición directa, sino en una crítica a ciertas políticas y al estilo de gestión. Esta posición podría evitar que una eventual caída de la imagen del gobierno nacional pueda arrastrar la de Mauricio Macri.