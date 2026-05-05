El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje hacia los Estados Unidos, marcando su cuarta visita al país norteamericano en lo que va del año. El mandatario partirá a las 13 con destino a Los Ángeles, donde participará de la Conferencia Anual del Instituto Milken, uno de los foros globales más influyentes para los sectores financiero y tecnológico.
Milei viaja a EE.UU. para formar parte de la Conferencia Anual del Instituto Milken
El presidente Javier Milei viajará a Los Ángeles para reunirse con ejecutivos financieros y tecnológicos y disertar en un foro global de alto nivel
La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford. Según el cronograma oficial, el arribo está previsto para la medianoche del miércoles (hora argentina), dando inicio inmediato a una agenda cargada de encuentros con altos ejecutivos y referentes del mundo de los negocios.
El objetivo central de la misión es exponer los pilares del programa económico actual, haciendo hincapié en las reformas impulsadas por el gobierno y las oportunidades de inversión que, según la gestión oficial, ofrece el escenario argentino actual.
Encuentros estratégicos y disertación central
La actividad formal comenzará el miércoles a las 14:00 (hora argentina) con una reunión privada con Michael Milken, titular del instituto organizador. Posteriormente, el Presidente mantendrá un encuentro con un grupo selecto de empresarios y ejecutivos del sector financiero. El punto máximo de la jornada será a las 18, cuando Javier Milei brinde su disertación en la 29° edición de la conferencia, ante un auditorio que reúne a líderes de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas.
Se trata de un viaje de carácter breve y focalizado. Tras concluir sus compromisos en Los Ángeles, la delegación emprenderá el regreso esa misma noche de miércoles, con aterrizaje previsto en Buenos Aires para el jueves a las 13.30.
Estados Unidos: el eje de la política exterior
Esta visita confirma a Estados Unidos como el destino internacional más frecuente de la gestión de Javier Milei. En lo que va de 2026, el mandatario mantuvo una agenda de alta intensidad en territorio estadounidense, apalancada en su relación cercana con el presidente Donald Trump.
Entre los antecedentes de este año se destacan su participación en la Junta de la Paz en Washington en febrero, la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami a principios de marzo, y su reciente paso por Nueva York para la “Argentina Week”. Estos foros fueron utilizados sistemáticamente por el Ejecutivo para difundir su visión económica y buscar el respaldo de capitales extranjeros.