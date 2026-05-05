Milei viaja a EE.UU. para formar parte de la Conferencia Anual del Instituto Milken

javier-milei-prepara-su-sexto-viaje-estadosunidos-que-ira Javier Milei prepara su sexto viaje Estados Unidos

Encuentros estratégicos y disertación central

La actividad formal comenzará el miércoles a las 14:00 (hora argentina) con una reunión privada con Michael Milken, titular del instituto organizador. Posteriormente, el Presidente mantendrá un encuentro con un grupo selecto de empresarios y ejecutivos del sector financiero. El punto máximo de la jornada será a las 18, cuando Javier Milei brinde su disertación en la 29° edición de la conferencia, ante un auditorio que reúne a líderes de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas.

Se trata de un viaje de carácter breve y focalizado. Tras concluir sus compromisos en Los Ángeles, la delegación emprenderá el regreso esa misma noche de miércoles, con aterrizaje previsto en Buenos Aires para el jueves a las 13.30.

Estados Unidos: el eje de la política exterior

Esta visita confirma a Estados Unidos como el destino internacional más frecuente de la gestión de Javier Milei. En lo que va de 2026, el mandatario mantuvo una agenda de alta intensidad en territorio estadounidense, apalancada en su relación cercana con el presidente Donald Trump.

Estados Unidos es el destino más frecuente de Milei, que ya realizó tres viajes este año Estados Unidos es el destino más frecuente de Milei, que ya realizó tres viajes este año

Entre los antecedentes de este año se destacan su participación en la Junta de la Paz en Washington en febrero, la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami a principios de marzo, y su reciente paso por Nueva York para la “Argentina Week”. Estos foros fueron utilizados sistemáticamente por el Ejecutivo para difundir su visión económica y buscar el respaldo de capitales extranjeros.