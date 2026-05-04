Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos y será su 16º viaje como Presidente

El cronograma en Los Ángeles

La actividad oficial del presidente estará concentrada principalmente en la jornada del miércoles 6 de mayo. Según informaron fuentes de Casa Rosada, la comitiva estará integrada por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford.

La agenda prevista para el miércoles incluye:

Reunión privada con Michael Milken , presidente de la institución anfitriona, seguida de un encuentro con un grupo reducido de empresarios de alto nivel.

, presidente de la institución anfitriona, seguida de un encuentro con un grupo reducido de empresarios de alto nivel. Disertación central en la Conferencia Global del Instituto Milken. El lema del panel de este año es: “Liderando en una nueva era”.

El regreso de la delegación presidencial está estimado para el jueves, cerca de las 13.30, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Estados Unidos, el destino más frecuente de Javier Milei

De acuerdo con registros de acceso público y reconstrucciones basadas en informes de la Jefatura de Gabinete, la inversión en viajes presidenciales al exterior ha sido un punto de seguimiento constante en la opinión pública. Hasta marzo de 2026, los traslados internacionales del mandatario han demandado una inversión acumulada superior a los $4.700 millones.

Cantidad de viajes

Estados Unidos: 16

España: 5

Otros destinos: 16

Total de viajes internacionales: 37

Inversores y contexto económico

La Conferencia del Instituto Milken es reconocida por ser uno de los foros más influyentes del sistema financiero. Históricamente, el evento ha contado con la participación de figuras como Bill Clinton, Kristalina Georgieva y destacados directivos del sector tecnológico y bancario. La presencia de Milei en este foro busca, según la estrategia del gobierno nacional, reforzar el mensaje de apertura económica y captar inversiones extranjeras directas en un contexto de reformas estructurales en el país.

milei_milken El Gobierno busca estrechar lazos con sectores del capital de riesgo y la tecnología.

Desde su asunción, el presidente ha visitado diversas ciudades estadounidenses, entre ellas Washington D.C., Miami, Nueva York, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral. Esta frecuencia ha posicionado a Estados Unidos como el destino más visitado por el mandatario, seguido por España, país al que viajó en cinco ocasiones.

El vínculo con el Instituto Milken

El Instituto Milken es una organización independiente sin fines de lucro que se enfoca en la creación de soluciones para fortalecer el acceso al capital y mejorar la salud pública. La participación del presidente argentino se da en un marco donde el Gobierno busca estrechar lazos con sectores del capital de riesgo y la tecnología, tal como ocurrió en visitas anteriores a Silicon Valley y en encuentros con figuras como Elon Musk.

La exposición de este miércoles será la segunda vez que Javier Milei diserta ante este foro, habiendo participado previamente en la edición de 2024. En aquella ocasión, el discurso presidencial se centró en la defensa de las ideas de la libertad y el rechazo al intervencionismo estatal, línea que se espera mantenga en su presentación de esta semana ante la comunidad inversora internacional que maneja miles de millones de dólares.