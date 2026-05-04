Agustín Rossi visitó Mendoza y llamó a construir un frente amplio del peronismo con el PRO y la Izquierda

agustin rossi en mendoza 2 El paso del ex ministro Agustín Rossi por Mendoza.

En el encuentro participó el dirigente peronista mendocino Guillermo Carmona a pocos días de conocerse que el sanrafaelino Emir Félix liderará otro sector del justicialismo.

El diagnóstico de Rossi: tres factores hunden a Milei

El exjefe de Gabinete y ministro de Defensa de Alberto Fernández sostuvo que el presidente Javier Milei vive “su peor momento desde que asumió” y citó mediciones que ubican la imagen negativa del mandatario por encima del 60%.

En esa sintonía, el exministro enumeró tres factores que, a su juicio, explican el escenario crítico del oficialismo:

Fin del relato anticasta: Rossi afirmó que los escándalos recientes terminaron con el principal capital comunicacional del Gobierno. “El gobierno se quedó sin relato”, sostuvo, al tiempo que habló de “corrupción generalizada”. Dependencia del contexto internacional: el diputado señaló que el Ejecutivo está “atado a lo que pasa afuera” y advirtió que un eventual retroceso político de Donald Trump en Estados Unidos podría impactar en la fortaleza del oficialismo argentino. Recesión y ajuste permanente: vinculó el programa económico con experiencias pasadas y advirtió sobre posibles conflictos sociales derivados del ajuste y la caída de la recaudación.

“Son feos, sucios y malos. Malos porque son dañinos. Sucios de alma. Feos en su esencia”, sintetizó Rossi sobre el gobierno nacional.

El mensaje al peronismo: “El peronismo debe recuperar el alma”

Ante la ausencia de un liderazgo único en el peronismo, Rossi pidió “templanza” a su propio espacio: “Ni cuando creíamos que estábamos mal, estábamos tan mal; ni ahora que creemos que estamos bien, vamos a ganar con los brazos cruzados”. Definió al Partido Justicialista como “un cuerpo sin alma”: con estructura, dirigentes y movilización, pero falto de una nueva épica que convoque a la sociedad.

“Tenemos que ser el partido de la estabilidad con crecimiento, de la seguridad con derechos humanos, y de la lucha frontal contra la corrupción”, afirmó.

Además, convocó a construir el frente más amplio posible, desde arrepentidos del PRO hasta la izquierda, porque, dijo, “las ideas unen: educación pública, YPF estatal, jornada de 8 horas, justicia social”.

Rossi adelantó medidas de emergencia para un eventual gobierno frentista

El diputado Rossi afirmó que hay 3 medidas necesarias y urgentes que debería tomar un eventual gobierno frentista:

Aumento urgente para jubilados, pensionados y trabajadores.

Recomponer la capacidad recaudatoria afectada por las políticas recesivas, terminando con los “subsidios a los ricos”.

Reactivar el consumo “desde abajo” con control de precios.

Rossi apeló a una frase de Perón adaptada a la necesidad de movilización: “El que sea presidente tiene que estar dispuesto a romper los huevos que sean necesarios. No alcanza con mayorías, hay que tener pueblo en la calle”.

Y concluyó afirmando que “Cristina Fernández de Kirchner no puede estar un día presa en un gobierno nacional y popular”.

El panel que precedió a Rossi

El panel de apertura estuvo integrado por referentes de las tres provincias cuyanas. María Gracia Martínez Pró, presidenta del Foro Nuevo Cuyo, dio la bienvenida a los presentes y destacó la relevancia del ciclo de debates que la institución desarrollará en los próximos meses.

Por su parte, Guillermo Carmona -cofundador del Foro Nuevo Cuyo, abogado y exfuncionario provincial y nacional- delineó los ejes del ciclo que consistirá en mesas redondas en las que se abordarán participativamente temas cruciales para el desarrollo provincial, regional y nacional, entre ellos trabajo, producción, educación, ambiente y seguridad.

Carmona destacó las contribuciones del espacio al desarrollo mendocino, a través de iniciativas legislativas que fueron impulsadas desde el Congreso Nacional, la Legislatura provincial y diversos Concejos Deliberantes.

Asimismo, cuestionó las políticas implementadas por el cornejismo desde diciembre de 2015 y por Milei desde diciembre de 2023. El ex diputado nacional y ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur denunció el abandono de las políticas de diversificación productiva y la demolición de la institucionalidad democrática como signos comunes que "caracterizan tanto al mileismo como al cornejismo".

agustin rossi en mendoza 3 El encuentro se desarrolló en el Círculo de Periodistas de Mendoza.

Por otra parte, manifestó la expectativa de que Mendoza recupere una mirada estratégica que permita superar la profunda crisis política, económica y social que la provincia atraviesa.

En su exposición, Juan Manuel Gispert –licenciado en Ciencia Política especializado en Economía e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)- analizó la evolución de los indicadores económicos nacionales y provinciales y advirtió sobre el "impacto negativo de un modelo que ha priorizado las actividades extractivas, el agronegocio de la pampa húmeda y la financiarización".

Además, trazó un diagnóstico crítico de "la caída de las economías regionales y de la pérdida de capacidades de planificación y gestión del Estado provincial como consecuencia de las políticas de ajuste y endeudamiento".

La dirigente del movimiento obrero María Luisa Nasif –Secretaria General del Sindicato de Docentes Privados (SADOP) y Secretaria Adjunta de la CGT Regional Mendoza- planteó "los desafíos que enfrenta la defensa de los derechos de los y las trabajadores en un contexto de precarización laboral marcado por una reforma laboral regresiva".

Destacó las acciones que viene desarrollando el movimiento obrero mendocino para "resistir las políticas de la alianza mileista-cornejista" y puso énfasis en la importancia de un mayor involucramiento de los trabajadores y trabajadoras en la acción política y la incorporación de representantes del movimiento obrero en las listas legislativas y de autoridades partidarias del Partido Justicialista.

Entre el público que colmó el recinto se destacaron las presencias de la diputada provincial y referente del Frente Renovador Gabriela Lizana, la ex legisladora y dirigente de la CTA Natalia Vicencio, dos ex presidentes de la Cámara de Diputados de Mendoza, el radical Pepe Duranti y el peronista Juan Marchena, los ex legisladores provinciales Alejandra Naman, Fernanda Lacoste, Daniel Gómez, Carlos Sosa, Gustavo Arenas y Antonio Gutelli.

Sobre Foro Nuevo Cuyo

El Foro Nuevo Cuyo, que cumplirá 15 años en junio, fue concebido como un “centro de estudios para la planificación estratégica regional” y desde 2011 se presenta como una usina de pensamiento, propuestas y proyectos que se canalizaron a través de iniciativas legislativas en Concejos Deliberantes, la Legislatura provincial y el Congreso Nacional. Con este ciclo, el Foro busca “contribuir a la reconstrucción frente a la acción de demolición del oficialismo provincial y nacional”.