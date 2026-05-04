Trágica discusión: estacionó mal el auto y fue asesinado de un disparo por su vecino

Estacionó mal el auto y fue asesinado por su vecino

Testigos del barrio aseguraron que la relación entre ambos, aunque anteriormente cordial, se había desgastado en los últimos meses debido a roces constantes, justamente, por el estacionamiento del auto.

De acuerdo con el testimonio de los presentes, la discusión pasó de los gritos a las amenazas. En un momento de máxima tensión, el agresor ingresó a su domicilio, pero lejos de buscar calma, tomó un arma de fuego. Desde la ventana, abrió fuego contra Barboza.

A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni por su propio hijastro, los médicos no pudieron hacer nada: el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales.

crimen, la matanza

Efectivos de la Comisaría Oeste 4ta de Lomas del Mirador arribaron rápidamente al lugar y procedieron a la detención del sospechoso. El arma homicida fue recuperada gracias a la intervención del hijastro, quien logró reducir al vecino.

Los vecinos no salen del estado de shock

En las próximas horas se espera el resultado de la autopsia y las declaraciones de otros habitantes de la cuadra, quienes permanecen sin poder creer lo que ha pasado en el barrio.

La causa ha quedado en manos de la UFIJ N° 9, dirigida por la fiscal Andrea Palin, quien ha caratulado el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.