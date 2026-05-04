Un trágico e inesperado hecho se vivió en el partido de La Matanza, más precisamente en la localidad de Lomas del Mirador, cuando un hombre de unos 60 años murió al recibir un disparo en el pecho por parte de uno de sus cercanos. ¿El motivo? había dejado mal estacionado el auto.
Trágica discusión: estacionó mal el auto y fue asesinado de un disparo por su vecino
Todo empezó por un auto mal estacionado, pero fue escalando hasta terminar de la peor manera. El vecino se encuentra detenido
La víctima, identificada como Abel Emilio Barboza, mantuvo un fuerte cruce verbal con su vecino, un hombre de la misma edad llamado Jorge M.B, y todo terminó de la peor manera.
Estacionó mal el auto y fue asesinado por su vecino
Testigos del barrio aseguraron que la relación entre ambos, aunque anteriormente cordial, se había desgastado en los últimos meses debido a roces constantes, justamente, por el estacionamiento del auto.
De acuerdo con el testimonio de los presentes, la discusión pasó de los gritos a las amenazas. En un momento de máxima tensión, el agresor ingresó a su domicilio, pero lejos de buscar calma, tomó un arma de fuego. Desde la ventana, abrió fuego contra Barboza.
A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni por su propio hijastro, los médicos no pudieron hacer nada: el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales.
Efectivos de la Comisaría Oeste 4ta de Lomas del Mirador arribaron rápidamente al lugar y procedieron a la detención del sospechoso. El arma homicida fue recuperada gracias a la intervención del hijastro, quien logró reducir al vecino.
Los vecinos no salen del estado de shock
En las próximas horas se espera el resultado de la autopsia y las declaraciones de otros habitantes de la cuadra, quienes permanecen sin poder creer lo que ha pasado en el barrio.
La causa ha quedado en manos de la UFIJ N° 9, dirigida por la fiscal Andrea Palin, quien ha caratulado el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.