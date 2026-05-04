De dónde eran los médicos muertos en el terrible accidente: tragedia en el regreso de una fiesta

Las víctimas fatales tras el choque formaban parte de un grupo de cinco amigos y colegas que viajaban a bordo de un auto Citroën C3, regresando de disfrutar de una fiesta en la localidad de Tornquist, cuando la tragedia se cruzó sorpresivamente en su camino.

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Accidente en Tornquist: de dónde eran los médicos fallecidos

Tras el extenso y doloroso operativo de los servicios de emergencia en la ruta, se logró identificar oficialmente a las víctimas.

Se reveló entonces que todos los médicos fallecidos eran oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. La extrema violencia del impacto hizo que tres de ellos perdieran la vida en el acto, mientras que un cuarto pasajero falleció horas más tarde. Las identidades confirmadas son:

Laura Camila Díaz Sandoval (26 años): joven médica oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Falleció de manera instantánea en el lugar del accidente .

. Falleció de manera instantánea en el lugar del . María de los Milagros Chirinos (28 años): profesional residente del barrio porteño de Caballito. Murió en el acto.

Talía Araceli Mansilla (29 años): médica oriunda de la localidad bonaerense de Lanús. También perdió la vida de forma inmediata tras la colisión.

Ezequiel Agustín Quaglio (31 años): oriundo de Caballito. Sobrevivió al impacto inicial y fue rescatado con vida, pero lamentablemente falleció poco después en el Hospital Municipal de Tornquist debido a la gravedad de sus heridas.

El único sobreviviente de este grupo fue el conductor del vehículo, Juan Ignacio Daulerio (28 años), también radicado en CABA, quien se encuentra fuera de peligro.

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Accidente en Tornquist: cómo fue el accidente

Los peritajes iniciales realizados por las autoridades en la zona de la tragedia indican que el siniestro se desencadenó en una curva sumamente cerrada y peligrosa de la ruta serrana.

La principal hipótesis que manejan los investigadores, señala que el conductor del auto Citroën C3 mordió la banquina en pleno trayecto.

En un intento desesperado por corregir el rumbo del vehículo con un brusco "volantazo", el conductor perdió por completo el dominio de la dirección y el auto se cruzó de carril, provocando un terrible choque, ya que en ese preciso instante, de frente venía un Ford Focus ocupado por una pareja oriunda de Olavarría –Alejandro Daniel Prezzi y Griselda Buchanan, ambos de 47 años, quienes sobrevivieron– que se dirigía a la zona para pasar sus vacaciones.

El impacto frontal fue inevitable y devastador. La inercia y la brutal fuerza de la colisión provocaron que el auto Citroën saliera despedido hacia un canal adyacente, terminando su descontrolado recorrido al chocar de lleno contra una sólida pared de roca.