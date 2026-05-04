Un dramático accidente enlutó este domingo al Sur de Mendoza, cuando un hombre falleció ahogado en el dique Agua del Toro, situado a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Rafael, sobre la Ruta Provincial 101. Ese hermoso lugar es muy frecuentado por amantes de la pesca, aunque esta vez fue escenario de una impensada tragedia.
Accidente impensado: quién era el hombre que fue a pescar con otras personas a Agua del Toro y murió
Momentos de verdadero dolor se vivieron luego de que un pescador sufriera un accidente y perdiera la vida en Agua del Toro
Accidente en Agua del toro: cómo fue la tragedia
Según los datos suministrados por la Subcomisaría 25 de Mayo de San Rafael, el grupo familiar llegó a las inmediaciones del embalse alrededor de las 9:00 de la mañana a bordo de un automóvil Fiat Palio. El hombre estaba acompañado por su hermano (U.A.), un menor de 9 años y un cuarto integrante.
El grupo se instaló a realizar actividades de pesca sobre la zona del paredón del dique, un sector muy frecuentado por pescadores y turistas.
La tragedia se desencadenó cerca de las 11:30 horas, cuando el hombre decidió alejarse del grupo para dirigirse al sector de los sanitarios.Instantes después de que se retirara, su hermano escuchó un fuerte ruido, compatible con la caída de un cuerpo al agua.
Pese a la desesperación del momento y a los intentos inmediatos de sus familiares por auxiliarlo, el hombre perdió la vida en el lugar, sumergido en las frías aguas del embalse.
Accidente en Agua del toro: quién era el hombre que murió ahogado
La víctima fue identificada como un ciudadano de nacionalidad chilena de 51 años (cuyas iniciales trascendieron como U.N.R.). Había viajado a la provincia de Mendoza y se encontraba disfrutando de una jornada de pesca familiar.
Datos clave del accidente
- Identidad de la víctima: ciudadano chileno de 51 años (iniciales U.N.R.).
- Lugar del hecho: Dique Agua del Toro (Ruta Provincial 101, San Rafael).
- Acompañantes: se encontraba pescando junto a su hermano y un niño de 9 años.
- Momento de la tragedia: domingo 3 de mayo, aproximadamente a las 11:30 horas.
- Intervención: actuó en el lugar personal de la Subcomisaría 25 de Mayo.