Accidente impensado: quién era el hombre que fue a pescar con otras personas a Agua del Toro y murió

La tragedia se desencadenó cerca de las 11:30 horas, cuando el hombre decidió alejarse del grupo para dirigirse al sector de los sanitarios.Instantes después de que se retirara, su hermano escuchó un fuerte ruido, compatible con la caída de un cuerpo al agua.

Pese a la desesperación del momento y a los intentos inmediatos de sus familiares por auxiliarlo, el hombre perdió la vida en el lugar, sumergido en las frías aguas del embalse.

Accidente en Agua del toro: quién era el hombre que murió ahogado

La víctima fue identificada como un ciudadano de nacionalidad chilena de 51 años (cuyas iniciales trascendieron como U.N.R.). Había viajado a la provincia de Mendoza y se encontraba disfrutando de una jornada de pesca familiar.

Datos clave del accidente