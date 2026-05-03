Un turista murió ahogado tras caer al lago en el dique Agua del Toro en San Rafael

Accidente ahogado Costanera Este año se multiplicaron los rescates en los espejos de agua de Mendoza

Al percatarse de la situación, el hermano de la víctima corrió hacia el sector sur del paredón del dique. Según el reporte oficial, el hombre se arrojó al lago de inmediato con el objetivo de rescatar a su familiar. Sin embargo, debido a la profundidad y las condiciones del lugar, no logró sostenerlo y observó cómo el hombre se sumergía por completo.

El operativo de rescate

Tras el llamado de alerta al sistema de emergencias, se desplazó al lugar personal policial y una dotación del Cuerpo de Bomberos. Debido a la zona donde se encontraba el cuerpo, fue necesaria la intervención de buzos tácticos, quienes realizaron las maniobras de inmersión para localizar y extraer los restos del interior del lago.

El personal médico apostado en el predio constató el fallecimiento del turista una vez que el cuerpo fue llevado a la superficie. Los peritajes preliminares buscan determinar si la caída se produjo de manera accidental por un resbalón o si existió alguna descompensación previa que provocara la pérdida de equilibrio del hombre.

Procedimiento judicial

En el caso tomó intervención el ayudante fiscal en turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones bajo la carátula de "averiguación muerte". Se ordenaron las medidas de rigor, que incluyen el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente, lo que permitirá confirmar fehacientemente la causa del deceso.

Por el momento, el expediente no cuenta con imputados, ya que los testimonios recabados en el lugar por el personal de la Subcomisaría 25 de Mayo coinciden en que se trató de un infortunio mientras la familia realizaba actividades recreativas.

El dique Agua del Toro, situado a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Rafael, es un destino frecuente para pescadores y turistas, aunque su geografía presenta sectores de gran profundidad y paredes escarpadas que requieren precaución por parte de los visitantes.

Nota: La identidad completa de la víctima se mantiene en reserva de forma parcial por disposición de las autoridades hasta tanto se completen las notificaciones oficiales a los organismos consulares correspondientes, dada su nacionalidad extranjera.

Cronología del hecho:

A las 9: Arribo de la familia al dique Agua del Toro en un Fiat Palio.

Arribo de la familia al dique Agua del Toro en un Fiat Palio. A las 11.30: La víctima se dirige a los sanitarios y se produce la caída.

La víctima se dirige a los sanitarios y se produce la caída. A las 11.40: Intento de rescate por parte del hermano y aviso a las autoridades.