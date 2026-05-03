Horror en la ruta: un camionero intentó disfrazar un travesticidio de accidente

De accidente a travesticidio: los detalles que complican al camionero

El protagonista de este episodio es un camionero de aproximadamente 50 años, quien fue interceptado por la policía en la localidad de Galarza horas después del suceso. Su defensa inicial se basó en el desconocimiento, ya que alegó no haber atropellado nunca a nadie en la ruta.

travesticidio Las autoridades creen que se trató de un travesticidio.

Justamente, fue esta declaración la que encendió las alarmas de la Unidad Fiscal de Gualeguay, a cargo de la fiscal Mariángeles Schell.

La investigación, tal y como informa el sitio El Entre Ríos, apunta a un trasfondo mucho más oscuro. La principal hipótesis de la fiscalía sugiere que no se trató de un siniestro vial, sino de un desenlace fatal tras una discusión.

Según las primeras líneas de investigación, existió una relación sexual pactada entre la víctima, una mujer trans de entre 40 y 50 años, y el camionero.

En un intento por detener la huida del conductor, la mujer habría intentado sujetarse de la puerta del vehículo, momento en el cual el camión continuó su marcha, arrastrándola y atropellándola fatalmente. Según las autoridades, el conflicto se habría desatado ante la negación del pago por el servicio sexual.

El camionero permanece bajo prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay, mientras se esperan los resultados finales de las pericias realizadas en la autopsia.

Los familiares de la víctima reclaman justicia

La víctima, oriunda de Buenos Aires, ya ha sido reclamada por sus familiares, quienes buscan justicia frente a un hecho que, de confirmarse, marcaría un episodio más de violencia de género.

En Argentina, el travesticidio (asesinato de una travesti o mujer trans por razones de género o identidad de género) se castiga con prisión o reclusión perpetua.