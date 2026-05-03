Cayó una pareja con antecedentes penales que intentaba robar cables en una obra de Godoy Cruz

policia parque san martin La pareja tenía antecedentes penales.

Le robaron la moto a punta de pistola a un joven en Las Heras

Un joven de 20 años fue víctima de un asalto a mano armada la noche del domingo en calle Lamadrid al 3900, Las Heras. Había salido a la vereda a verificar que su Honda Wave 110 cc. roja siguiera estacionada cuando dos sujetos en moto se le acercaron con una consulta para ganar confianza.

Uno de ellos sacó un arma de fuego y le exigió la moto. Los ladrones se dieron a la fuga por calle Dorrego llevándose ambos rodados. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras.

Un conductor alcoholizado manejaba con 1,81 g/l de alcohol en sangre

Un hombre de 29 años fue detenido en Las Heras en la madrugada del domingo tras dar positivo en un control de alcoholemia con 1,81 g/l -más del triple del límite permitido-. Circulaba en una moto Mondial 110 cc. por calle Juan José Paso al 2.299 cuando fue interceptado en un operativo de prevención con apoyo del GUM.

Controles de Alcoholemia (10).jpeg El alcoholímetro le arrojó un resultado de 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

Le secuestraron el rodado y fue trasladado a la Comisaría 36° para el proceso contravencional correspondiente.