Una pareja con antecedentes penales fue detenida la madrugada del domingo en una obra en construcción de Godoy Cruz, cuando intentaban robar el cableado eléctrico del tablero de luz del inmueble. El hecho ocurrió pasadas las 23 en calle 20 de Junio al 400.
Cayó una pareja con antecedentes penales que intentaba robar cables en una obra de Godoy Cruz
Efectivos de la Comisaría 34° los sorprendieron cerca de la obra. Él llevaba un cuchillo y ambos tienen capturas previas
Efectivos de la Comisaría 34° que patrullaban la zona detectaron a los dos sospechosos mientras caminaban en actitud sospechosa cerca de la obra. Al intentar identificarlos, ambos salieron corriendo, pero los policías lograron alcanzarlos a pocas cuadras.
Al hombre, de 40 años, le secuestraron un cuchillo que llevaba entre las ropas. La mujer, de 32, también fue aprehendida. Ambos tienen antecedentes: él registra capturas de 2005 y 2009; ella, una orden de paradero de 2015 y una captura del mismo año. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.
Le robaron la moto a punta de pistola a un joven en Las Heras
Un joven de 20 años fue víctima de un asalto a mano armada la noche del domingo en calle Lamadrid al 3900, Las Heras. Había salido a la vereda a verificar que su Honda Wave 110 cc. roja siguiera estacionada cuando dos sujetos en moto se le acercaron con una consulta para ganar confianza.
Uno de ellos sacó un arma de fuego y le exigió la moto. Los ladrones se dieron a la fuga por calle Dorrego llevándose ambos rodados. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras.
Un conductor alcoholizado manejaba con 1,81 g/l de alcohol en sangre
Un hombre de 29 años fue detenido en Las Heras en la madrugada del domingo tras dar positivo en un control de alcoholemia con 1,81 g/l -más del triple del límite permitido-. Circulaba en una moto Mondial 110 cc. por calle Juan José Paso al 2.299 cuando fue interceptado en un operativo de prevención con apoyo del GUM.
Le secuestraron el rodado y fue trasladado a la Comisaría 36° para el proceso contravencional correspondiente.