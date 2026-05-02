Megaoperativo en el Gran Mendoza: 5 detenidos, 2 vehículos robados recuperados y un arma secuestrada

El segundo caso en ese departamento involucró a un conductor que circulaba en una Toyota Hilux por calle Estrada y Sabato en evidente estado de ebriedad. Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia, que marcó 2,19 gramos por litro de sangre, cifra que cuadruplica el límite legal permitido de 0,5 g/l. El hombre fue aprehendido y quedó a disposición del Juzgado Contravencional.

moto bicicleta robada Dos motos y una bicicleta secuestradas por la Policía durante los operativos por diferentes razones. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

Un revólver oculto en Las Heras

Uno de los hallazgos más llamativos de la jornada se produjo en Las Heras, en la intersección de calles Independencia y Alsina.

Personal policial advirtió que un hombre intentaba ocultarse detrás de un vehículo estacionado, actitud que generó sospechas inmediatas. Al intervenir y revisar la zona, los efectivos encontraron un revólver de color plateado disimulado en la zona de la rueda trasera del vehículo.

El individuo fue aprehendido de inmediato y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N°2.

arma Un revólver fue encontrado tras ser escondido en la zona de la rueda trasera de un vehículo estacionado en Las Heras. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

Volkswagen robado recuperado en Godoy Cruz

En Godoy Cruz, en la esquina de Lago Hermoso y Mathus Hoyos, una alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) derivó a personal de la UAP hasta el lugar donde se encontraba un vehículo abandonado.

Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro por hurto. Se trató de un Volkswagen Virtus, que fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

En el mismo departamento, sobre calles Salvador Civit y Soler, se retuvo una motocicleta Motomel 110 cc cuyos conductor circulaba sin casco y sin la documentación reglamentaria exigida. El rodado fue retenido bajo la Ley 9.024 por múltiples infracciones de tránsito.

Dos aprehendidos por adulteración de motor

El último procedimiento de la jornada se registró en el barrio Nueva Esperanza de Guaymallén, en la esquina de Ecuador y Virgen de las Nieves. Allí fueron aprehendidos dos hombres de 26 y 28 años que circulaban en una motocicleta Honda Titan azul.

Durante el control, los efectivos detectaron irregularidades en el rodado vinculadas a la adulteración o supresión del número de motor, una figura que encuadra en una causa penal. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 9ª para continuar con las actuaciones correspondientes.

Los procedimientos forman parte de la estrategia de patrullaje sostenido que la Policía de Mendoza mantiene en distintos puntos del Gran Mendoza, con foco en la detección temprana de situaciones irregulares y la prevención del delito en la vía pública.