Una intensa jornada de patrullaje preventivo llevada adelante por la Unidad de Acción Preventiva (UAP) de la Policía de Mendoza arrojó resultados concretos en 3 departamentos del Gran Mendoza: Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras. En total, 5 personas fueron aprehendidas por distintas causas, se recuperaron 2 vehículos robados y se secuestró un arma de fuego.
Megaoperativo en el Gran Mendoza: 5 detenidos, 2 vehículos robados recuperados y un arma secuestrada
La Unidad de Acción Preventiva de la Policía desplegó patrullajes simultáneos en 3 departamentos del Gran Mendoza: Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras
Además, 3 rodados fueron retenidos por irregularidades.
El ladrón de bicicleta y el conductor borracho
Dos de los procedimientos se desarrollaron en Guaymallén. El primero ocurrió en calle Ignacio Molina, entre Adolfo Calle y Pedro Vargas, donde vecinos alertaron a los efectivos sobre el robo de una bicicleta. El patrullaje inmediato en la zona permitió identificar y aprehender al autor del hecho en corto tiempo. El rodado sustraído, una bicicleta talle 29, fue recuperado y puesto a disposición de su dueño.
El segundo caso en ese departamento involucró a un conductor que circulaba en una Toyota Hilux por calle Estrada y Sabato en evidente estado de ebriedad. Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia, que marcó 2,19 gramos por litro de sangre, cifra que cuadruplica el límite legal permitido de 0,5 g/l. El hombre fue aprehendido y quedó a disposición del Juzgado Contravencional.
Un revólver oculto en Las Heras
Uno de los hallazgos más llamativos de la jornada se produjo en Las Heras, en la intersección de calles Independencia y Alsina.
Personal policial advirtió que un hombre intentaba ocultarse detrás de un vehículo estacionado, actitud que generó sospechas inmediatas. Al intervenir y revisar la zona, los efectivos encontraron un revólver de color plateado disimulado en la zona de la rueda trasera del vehículo.
El individuo fue aprehendido de inmediato y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N°2.
Volkswagen robado recuperado en Godoy Cruz
En Godoy Cruz, en la esquina de Lago Hermoso y Mathus Hoyos, una alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) derivó a personal de la UAP hasta el lugar donde se encontraba un vehículo abandonado.
Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro por hurto. Se trató de un Volkswagen Virtus, que fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.
En el mismo departamento, sobre calles Salvador Civit y Soler, se retuvo una motocicleta Motomel 110 cc cuyos conductor circulaba sin casco y sin la documentación reglamentaria exigida. El rodado fue retenido bajo la Ley 9.024 por múltiples infracciones de tránsito.
Dos aprehendidos por adulteración de motor
El último procedimiento de la jornada se registró en el barrio Nueva Esperanza de Guaymallén, en la esquina de Ecuador y Virgen de las Nieves. Allí fueron aprehendidos dos hombres de 26 y 28 años que circulaban en una motocicleta Honda Titan azul.
Durante el control, los efectivos detectaron irregularidades en el rodado vinculadas a la adulteración o supresión del número de motor, una figura que encuadra en una causa penal. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 9ª para continuar con las actuaciones correspondientes.
Los procedimientos forman parte de la estrategia de patrullaje sostenido que la Policía de Mendoza mantiene en distintos puntos del Gran Mendoza, con foco en la detección temprana de situaciones irregulares y la prevención del delito en la vía pública.