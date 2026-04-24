AYSAM anticipó que denunciará a la empresa que causó un corte de agua de más de un día en el Gran Mendoza

AYSAM corte de agua Aysam demandará a la empresa Electrificaciones Saavedra por los daños ocasionados. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza

Cuándo terminará el corte de agua

El personal técnico y operativo de la empresa trabajó intensamente durante este miércoles y jueves para arreglar la rotura. Así se logró poner en funcionamiento el establecimiento potabilizador Luján I durante la madrugada del jueves. Luego, los equipos realizaron tareas de purga en los acueductos afectados.

AYSAM aclaró que si bien el sistema ya está operativo, el restablecimiento es paulatino y se estima que la normalización total del servicio podría demorar hasta 24 horas más. Por este motivo, pidieron paciencia mientras el caudal alcanza los niveles habituales en las distintas zonas.

Qué zonas del Gran Mendoza fueron afectadas

Debido a que el proceso de recuperación es gradual, algunas zonas continuaban en la tarde de este jueves con dificultades. En Godoy Cruz, se encuentran afectados los barrios Sol y Sierra, SUPE, San Ignacio, 4 de Julio y Los Barrancos; el barrio La Gloria presenta baja presión, mientras que Palmares II y III están en proceso de recuperación.

En cuanto a Ciudad, los inconvenientes persisten en la 4ta, 5ta y 6ta sección, además de La Favorita. Por su parte, en Las Heras, la afectación se concentra en el oeste y centro del departamento.

Ante este escenario, AYSAM solicitó a la población hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable una vez restablecido el servicio, con el objetivo de facilitar la normalización total en el menor tiempo posible.