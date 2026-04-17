El hartazgo crece entre los vecinos de Corralitos, en Guaymallén, por los desbordes de las cloacas que hace años afectan la zona de 2 de Mayo y Severo del Castillo, con impacto directo en el canal Pescara.
Vecinos de Guaymallén indignados por los desbordes cloacales reclamaron soluciones
Los residentes de esa zona de Guaymallén denuncian olores nauseabundos, contaminación y años sin respuestas. Irrigación no autoriza vuelcos de Aysam al canal
Quienes viven allí aseguran que conviven con olores nauseabundos durante todo el día, contaminación del agua y riesgos para las fincas cercanas que se riegan con esos cauces. En diálogo con radio Nihuil, denunciaron que la situación lleva más de 3 años sin soluciones de fondo.
Una vecina relató que desde hace un año tiene una bomba funcionando las 24 horas en la puerta de su casa para evitar que los líquidos ingresen a su vivienda, mientras que otros apuntaron contra la falta de respuestas del municipio y de AYSAM.
Vecinos de Guaymallén indignados por los desbordes cloacales en el canal Pescara
Los testimonios reflejan una situación límite. “Estamos cansados”, repiten quienes viven en la zona afectada, donde aseguran que el problema no solo es el olor, sino también la contaminación que impacta en la producción agrícola.
Según contaron, el agua de los canales se utiliza para riego en fincas cercanas, lo que genera preocupación por posibles consecuencias en los cultivos y en la salud. Además, remarcaron que hasta el momento no hubo soluciones definitivas por parte de las autoridades.
A esto se suma un nuevo punto de conflicto: El departamento General de Irrigación no autorizó a AYSAM a volcar líquidos cloacales en el canal, lo que complejiza aún más la situación. Irrigación confirmó a Diario UNO que la situación no va a cambiar por el momento.
Cruce entre Aysam e Irrigación y obras en marcha
El conflicto por los desbordes cloacales sumó en los últimos días se profundizó por las diferencias entre Aysam y el Departamento General de Irrigación. Desde la empresa de aguas sostienen que no hay contaminación en el canal Pescara, en base a monitoreos físico-químicos y bacteriológicos que, aseguran, se mantienen dentro de parámetros históricos.
Según explicaron, el colapso del sistema se debe al deterioro estructural de un colector construido en la década del 80, afectado por corrosión, el ingreso de agua de lluvia, conexiones clandestinas y la acumulación de residuos sólidos.
Frente a esto, AYSAM ejecutó tareas de limpieza, instaló sistemas de bombeo y avanza con obras como bypass y colectores aliviadores para estabilizar el sistema, aunque advierten que la solución de fondo demandará más tiempo. En ese marco, la empresa señaló que la falta de autorización de Irrigación para descargar en el canal limita una de las principales vías de alivio y agrava la situación en superficie especialmente en Guaymallén.