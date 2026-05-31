Gendarmes le salvaron la vida a un niño que se había ahogado en Guaymallén

Ante la emergencia, uno de los gendarmes tomó al niño en brazos y le practicó la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias. Gracias a la rápida intervención, el menor respondió favorablemente y logró estabilizarse.

Posteriormente, los uniformados acompañaron a la madre y al niño hasta el nosocomio de Puente de Hierro, donde recibió atención médica y quedó en observación. De acuerdo con la información oficial, el menor se encontraba en buen estado de salud.