Momentos de tensión se vivieron en las instalaciones de un escuadrón de Gendarmería, ubicado en Guaymallén, cuando una mujer pidió ayuda de manera desesperada al advertir que su hijo se ahogaba.
Gendarmes le salvaron la vida a un niño que se había ahogado en Guaymallén
Los efectivos realizaron la maniobra de Heimlich tras el pedido desesperado de la madre y lograron estabilizar al niño, que luego fue trasladado al hospital
Según informaron desde la fuerza, los efectivos fueron alertados por los gritos de auxilio de la madre y acudieron de inmediato para asistir al menor, quien presentaba dificultades para respirar.
Ante la emergencia, uno de los gendarmes tomó al niño en brazos y le practicó la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada para desobstruir las vías respiratorias. Gracias a la rápida intervención, el menor respondió favorablemente y logró estabilizarse.
Posteriormente, los uniformados acompañaron a la madre y al niño hasta el nosocomio de Puente de Hierro, donde recibió atención médica y quedó en observación. De acuerdo con la información oficial, el menor se encontraba en buen estado de salud.