Violento y con antedentes: perfil de Claudio Barrelier, detenido por la muerte de Agostina Vega

Según expuso el fiscal Raúl Garzón en conferencia de prensa, el implicado declaró dos veces antes de ser formalmente aprehendido. Pero en ninguna de esas instancias colaboró con la Justicia para lograr la localización de la menor.

Claudio-Gabriel-Barrelier El detenido por la muerte de Agostina es barrabrava de Instituto y ya registra un antecedente por violencia de género Foto: Noticias Argentinas

Un vínculo de confianza que se convirtió en una trampa

Barrelier, de 33 años, es conocido por su participación como barrabrava del club Instituto de Córdoba. Según relataron los vecinos, su casa era usada como punto de encuentro cada vez que Instituto jugaba de local, donde se cortaba la calle.

Meses atrás, el sujeto había sido denunciado por privación ilegítima de la libertad en esa vivienda. El caso se descubrió cuando una mujer logró escapar del inmueble completamente desnuda y pidiendo auxilio a los gritos en la vía pública.

Barrelier era empleado municipal. Trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de la provincia de Córdoba. No obstante, tras conocerse formalmente la acusación por el femicidio fue apartado del cargo.

Un dato clave para la investigación es que Barrelier y Agostina se conocían. Había terminado un noviazgo con Melisa, la madre de la menor, pero mantenía un vínculo cercano con ambas.

El chat que complica al acusado de la muerte de Agostina

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que el acusado utilizó ese lazo afectivo para engañar a la adolescente y secuestrarla.

Los investigadores creen que Barrelier la invitó a su domicilio con el falso pretexto de armar una sorpresa para su madre. Agostina, confiando en el ex compañero de su mamá, asistió a la vivienda donde finalmente fue asesinada de forma brutal.

Sin embargo, hay un chat de Whatsapp que lo compromete.

En él, el acusado por la muerte de Agostina le dice a Melisa que la joven le había pedido llevarla a la casa de un amigo. Su madre le pregunta adónde y él no le da detalles.

Allí, la madre demuestra su desesperación, porque ha perdido contacto con su hija. A lo que Barrelier tampoco le responde.