Murió el gran artista mendocino Julio Le Parc

Su fallecimiento genera un gran impacto en el mundo del arte y también en la provincia, donde nació en Palmira, San Martín, y dio sus primeros pasos antes de convertirse en una figura clave del arte cinético y óptico, con obras exhibidas en los principales museos del mundo.

Le Parc fue reconocido por revolucionar la relación entre el espectador y la obra, a través de la luz, el movimiento y la percepción visual, y dejó una huella profunda en la escena artística global.

El adiós de Cornejo y Casado a Julio Le Parc

Tanto el gobernador Alfredo Cornejo como la vicegobernadora Hebe Casado se despidieron a través de publicaciones en redes sociales del gran artista mendocino.

Alfredo Cornejo muerte de Le parc Así despidió Alfredo Cornejo a Julio Le Parc a través de sus redes sociales.

Cornejo destacó la trascendencia internacional del artista palmirense, y no dejó de enviar condolencias a su familia y a la comunidad artística en general, por la gran pérdida para la cultura local.

Hebe Casado también recordó a través de sus redes a Le Parc

Le Parc en el Le Parc La imagen que compartió la vicegobernadora Hebe Casado de Julio Le Parc, visitando el centro cultural mendocino que lleva su nombre.

"Se fue Julio Le Parc, un mendocino que trascendió fronteras y llevó su arte a los principales escenarios del mundo sin perder nunca el vínculo con su tierra" sostuvo la vicegobernadora. Además, agregó que "su mirada innovadora, su capacidad para desafiar lo establecido y una obra que marcó a generaciones lo convirtieron en una referencia indiscutida del arte contemporáneo".