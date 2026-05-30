El artista Julio Le Parc, uno de los máximos referentes del arte contemporáneo a nivel mundial y orgullo de Mendoza, murió este sábado 30 de mayo a los 97 años en París, donde residía desde fines de la década del ‘50, según confirmaron fuentes periodísticas internacionales y medios especializados.
Murió el gran artista mendocino Julio Le Parc
El renombrado artista plástico mendocino residía en París, ciudad en la que falleció este sábado. Tenía 97 años
Su fallecimiento genera un gran impacto en el mundo del arte y también en la provincia, donde nació en Palmira, San Martín, y dio sus primeros pasos antes de convertirse en una figura clave del arte cinético y óptico, con obras exhibidas en los principales museos del mundo.
Le Parc fue reconocido por revolucionar la relación entre el espectador y la obra, a través de la luz, el movimiento y la percepción visual, y dejó una huella profunda en la escena artística global.
El adiós de Cornejo y Casado a Julio Le Parc
Tanto el gobernador Alfredo Cornejo como la vicegobernadora Hebe Casado se despidieron a través de publicaciones en redes sociales del gran artista mendocino.
Cornejo destacó la trascendencia internacional del artista palmirense, y no dejó de enviar condolencias a su familia y a la comunidad artística en general, por la gran pérdida para la cultura local.
Hebe Casado también recordó a través de sus redes a Le Parc
"Se fue Julio Le Parc, un mendocino que trascendió fronteras y llevó su arte a los principales escenarios del mundo sin perder nunca el vínculo con su tierra" sostuvo la vicegobernadora. Además, agregó que "su mirada innovadora, su capacidad para desafiar lo establecido y una obra que marcó a generaciones lo convirtieron en una referencia indiscutida del arte contemporáneo".