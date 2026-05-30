Allanaron 3 propiedades del ex funcionario de ARSAT en Mendoza y encontraron 1,7 millones de dólares en una

Facundo-Leal.jpg Facundo Leal, ex funcionario clave de la empresa estatal ARSAT y del organismo regulador aeroportuario ORSNA. Foto: archivo

El foco en Mendoza con 3 allanamientos

El foco de la causa se trasladó de inmediato a Mendoza, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó 3 allanamientos en propiedades vinculadas al ex directivo. Las medidas judiciales se concentraron en una vivienda de la exclusiva Quinta Sección, un inmueble en un barrio privado y un tercer domicilio en un country de la zona metropolitana.

El resultado de las pesquisas en suelo mendocino fue contundente: las fuerzas de seguridad secuestraron 1,7 millones de dólares en efectivo, guardados en fajos ocultos. Estaban en el departamento ubicado en calles Boulogne Sur Mer y Sargento Cabral, cercano al Parque San Martín.

Este millonario botín se sumó a los procedimientos realizados en paralelo en el barrio porteño de Palermo, donde los investigadores incautaron más de 650.000 dólares (y otras monedas de al menos 6 países), además de dosis de ketamina, éxtasis y otras drogas de diseño.

El hallazgo se produjo de manera circunstancial, ya que el expediente inicial no contemplaba ni delitos vinculados al narcotráfico ni la tenencia de grandes sumas de dinero en efectivo.

Quién es el ex funcionario mendocino detenido en Palermo

Facundo Leal quedó detenido y a disposición del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Ya se lo tomó declaración.

Cuenta con una extensa carrera en el sector público. Presidió ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, durante la gestión de Alberto Fernández, y posteriormente fue designado al frente del ORSNA por el gobierno de Javier Milei, organismo encargado de la regulación del sistema aeroportuario nacional.

Su salida del ORSNA se formalizó a fines de febrero de 2026, luego de presentar su renuncia al cargo. En ese momento, el gobierno nacional nombró en su lugar a Noelia Ruiz.

Al momento del allanamiento y su detención, el ex funcionario seguía vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, pese a haber dejado la conducción del organismo meses atrás, de acuerdo a fuentes citadas por el diario La Nación.