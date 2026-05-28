Confirmaron lo peor: una paciente psiquiátrica fue quien desconectó del respirador a un hombre y murió

muerte hospital durand paciente El paciente que murió de forma misteriosa en el hospital.

¿Muerte accidental?

Ninguno pensó que la muerte iba a estar relacionada con la falta de seguridad. Germán, su hijo, explicó que fue el propio jefe de terapia intensiva quien les confirmó que cuando fueron a socorrer a José Sequeira “encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”.

Según se supo, se trata de una paciente psiquiátrica que se fugó del área donde era atendida e ingresó a la terapia intensiva, donde desconectó al hombre. “Comisaría hizo su parte, la morgue judicial ya hizo su parte y está el cuerpo para entregarlo, pero la fiscalía no lo libera”, manifestó.

Asimismo, sumó que está en el hospital junto con su abogado para hablar con las autoridades y lograr que le entreguen el cuerpo del hombre que murió de forma tan trágica.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sacó un comunicado sobre el caso donde expresó “nuestra profunda preocupación y alarma frente al grave episodio ocurrido en el día de la fecha en un área crítica del hospital, donde, según información preliminar conocida por trabajadores del establecimiento, una paciente de salud mental ambulatorio habría ingresado a una unidad de terapia intensiva/intermedia y se habría producido un hecho que derivó en el fallecimiento de otro paciente bajo asistencia mecánica respiratoria”.