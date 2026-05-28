Familiares de José Ignacio Sequeira, el hombre que murió en el Hospital Durand de Buenos Aires, confirmaron que fue el propio jefe de terapia quien les informó que una paciente psiquiátrica lo desconectó del respirador, lo que encendió las alarmas en la institución médica.
Confirmaron lo peor: una paciente psiquiátrica fue quien desconectó del respirador a un hombre y murió
La muerte del paciente en un hospital ubicado en Buenos Aires abrió la pesquisa que parece ya estar resuelta
La muerte, que está bajo investigación, ocurrió el pasado viernes pasado cuando familiares de José Sequeira fueron notificados desde el hospital que el hombre falleció, por lo que de manera inmediata se acercaron hasta lugar.
El paciente había entrado al Hospital Durand la semana pasada con un cuadro de neumonía bilateral por lo cual los médicos decidieron inducirle el coma para intubarlo. Su estado de salud era favorable con el paso de los días, por lo que el comunicado de su muerte llamó la atención.
¿Muerte accidental?
Ninguno pensó que la muerte iba a estar relacionada con la falta de seguridad. Germán, su hijo, explicó que fue el propio jefe de terapia intensiva quien les confirmó que cuando fueron a socorrer a José Sequeira “encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”.
Según se supo, se trata de una paciente psiquiátrica que se fugó del área donde era atendida e ingresó a la terapia intensiva, donde desconectó al hombre. “Comisaría hizo su parte, la morgue judicial ya hizo su parte y está el cuerpo para entregarlo, pero la fiscalía no lo libera”, manifestó.
Asimismo, sumó que está en el hospital junto con su abogado para hablar con las autoridades y lograr que le entreguen el cuerpo del hombre que murió de forma tan trágica.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sacó un comunicado sobre el caso donde expresó “nuestra profunda preocupación y alarma frente al grave episodio ocurrido en el día de la fecha en un área crítica del hospital, donde, según información preliminar conocida por trabajadores del establecimiento, una paciente de salud mental ambulatorio habría ingresado a una unidad de terapia intensiva/intermedia y se habría producido un hecho que derivó en el fallecimiento de otro paciente bajo asistencia mecánica respiratoria”.