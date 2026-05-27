Hicieron el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo y las personas lo saquearon

La propuesta de parrilla El Tano, ubicada en Villa Domínico, era celebrar el 25 de mayo y también los 25 años del tradicional local gastronómico con el desafío de preparar un sándwich de aproximadamente 750 metros de largo, según anunciaron en las redes sociales. Pero todo terminó de la peor manera.

Embed CONURBANO, NO LO ENTENDERÍAS: QUISIERON ORGANIZAR UN "SANDWICHAZO" PERO TERMINÓ EN ESCÁNDALO



Una histórica parrilla de #Avellaneda preparó un sándwich de matambre a la pizza de 750 metros, pero el público se abalanzó sobre las mesas y se llevó la comida. #viral #conurbano pic.twitter.com/GcKzQRqU1Z — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 26, 2026

El video del saqueo

Pero algo se salió de control y, según relataron los propios organizadores, "muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada". Además, según denunciaron, "se llevaron cosas que formaban parte de la organización". En los videos que se hicieron virales se puede ver cómo la gente comienza a saltar las vallas para lanzarse de lleno sobre la comida.

Los propietarios de El Tano expresaron el malestar que les causó el desenlace del evento que demandó meses de trabajo y esfuerzo para celebrar su 25° aniversario. A través de una historia en su cuenta de Instagram, agradecieron a las familias que acompañaron pacíficamente durante el día en Avellaneda, aunque repudiaron el accionar irrespetuoso de un enorme grupo de asistentes.

saqueo sanguche avellaneda El descargo de los dueños del sándwich tras el brutal saqueo.

"Queremos agradecer de corazón a todas las personas que fueron parte de este evento histórico", expresaron por un lado, antes de referirse a los incidentes, sobre los cuales lamentaron que fue "algo que nos dejó un sabor amargo". El saqueo fue "una falta de respeto para quienes estaban trabajando y para la gente que esperaba tranquila", aseguraron.