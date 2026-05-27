Otro argentino detenido por racismo en Brasil: "Es negrito, lo puedo llevar de esclavo"

racismo brasil 2 Los chats racistas que comprometieron al turista argentino.

Los chats racistas

De acuerdo al testimonio de la mujer, le costó entender al turista por su acento, al tiempo que el señalado desbloqueó el celular y exhibió el material en la charla que entabló con otra persona.

"Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí"; "Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas"; "Es negrito, pero muy lindito, gorda"; y "Lo puedo llevar de esclavo", son algunas de frases racistas que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las redes sociales.

El hombre permanece detenido en la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde espera el futuro de su situación judicial.

Se trata del tercer caso de un argentino acusado de racismo en el país vecino, donde la abogada Agostina Páez estuvo 3 meses allí por un episodio ocurrido en enero con un grupo de mozos y la Justicia la imputó por injuria racial. Luego, otro hombre insultó a la repositora de un supermercado y también fue arrestado.