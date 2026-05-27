Encontraron muerta a la mujer que estaba desaparecida en Bariloche: los detalles del desgarrador caso

Un detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores sobre la muerte de la mujer, es que la zona del hallazgo ya había sido rastrillada en los operativos previos, lo que abre nuevos interrogantes sobre los últimos movimientos de la mujer.

Tras conocerse la noticia de la mujer que estaba desaparecida, se montó un gran despliegue en el lugar. Efectivos policiales y personal de Criminalística trabajaron durante toda la noche realizando los peritajes de rigor, con el apoyo de Bomberos Voluntarios, quienes iluminaron el escarpado terreno. Las actuaciones quedaron a cargo de las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo.

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Desaparecida en Bariloche: la investigación por la muerte de la mujer

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal de Bariloche indicó que el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente.

El objetivo central de la fiscalía en este momento es esclarecer la causa de la muerte y lograr reconstruir el derrotero de Ana Lía desde el día en que fue vista por última vez viajando sola en un colectivo de línea, secuencia que había quedado registrada por las cámaras de seguridad de la empresa de transporte.

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Desaparecida en Bariloche: el complejo cuadro previo

Durante los operativos de búsqueda de la mujer desaparecida, que incluyeron zonas de Bariloche como el arroyo Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y hasta la vecina localidad de Villa La Angostura, se conoció información vital sobre el estado de salud de Corte.

Su pareja, Milton Marques, había publicado días atrás un mensaje en redes sociales para echar por tierra diversas especulaciones y pedir respeto por la situación familiar. En su descargo, explicó que Ana Lía se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico desde 2019 y que el mes pasado había vuelto a presentar episodios de depresión e insomnio profundo, lo que había motivado un reciente ajuste en su medicación.

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Marques recordó, además, un grave antecedente ocurrido en 2021: en medio de la pandemia y tras ausentarse de su casa en una jornada de intensa lluvia, Ana Lía fue hallada al día siguiente con un cuadro de hipotermia en la playa del kilómetro 4. Casualmente, en aquella oportunidad, la mujer también había sido encontrada por un perro rastreador en un sector que ya había sido patrullado.

"La familia y amigos hemos estado siempre presentes en el tratamiento y la vida cotidiana de Analía, siendo un sostén de amor y cariño", había expresado su pareja horas antes del triste desenlace que hoy enluta a toda la ciudad de Bariloche.

Ahora, la respuesta final sobre los últimos días de Ana Lía Corte quedará en manos de los peritos y la Justicia rionegrina.