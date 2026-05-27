En los últimos minutos del martes, un policía protagonizó un llamativo accidente vehicular en Guaymallén. El conductor, que estaba circulando en su auto particular, terminó adentro de un canal luego de esquivar un perro.
Accidente en Guaymallén por un conductor que esquivó a un perro y terminó adentro de un canal
El accidente fue protagonizado por un efectivo policial que manejaba su vehículo particular y que no sufrió heridas importantes
Según la información policial, cerca de las 23.30 el policía manejaba su auto Volkswagen Gol por calle Ferrari en dirección al oeste. Al llegar a la intersección con calle Miralles, en la zona de Puente de Hierro, fue que ocurrió el accidente.
El propio policía relató que realizó una brusca maniobra para esquivar un perro que se le cruzó por el camino. En ese momento perdió el dominio del auto, derrapó y terminó adentro de un canal de riego ubicado sobre el costado sur.
Tras llamados al 911, personal policial acudió al lugar del accidente y trasladó a su colega hasta el Hospital Santa Isabel de Hungría. El conductor tenía lesiones menores en el rostro y una de sus piernas. Además, se le realizó un dosaje de alcoholemia que arrojó resultado negativo.