Accidente en Guaymallén por un conductor que esquivó a un perro y terminó adentro de un canal

El propio policía relató que realizó una brusca maniobra para esquivar un perro que se le cruzó por el camino. En ese momento perdió el dominio del auto, derrapó y terminó adentro de un canal de riego ubicado sobre el costado sur.

Tras llamados al 911, personal policial acudió al lugar del accidente y trasladó a su colega hasta el Hospital Santa Isabel de Hungría. El conductor tenía lesiones menores en el rostro y una de sus piernas. Además, se le realizó un dosaje de alcoholemia que arrojó resultado negativo.