Un camionero murió este martes luego de protagonizar un accidente en la denominada Curva del Tiempo, sobre la Ruta 7, en la zona de Punta de Vacas. La víctima fue identificada como Carlos Gabriel Mazzocca, a quien le decían "El porteño", y trabajaba para Transportes Maldonado.
Murió un camionero tras desbarrancar en la Curva del Tiempo en Punta de Vacas
El hecho ocurrió en la peligrosa Curva del Tiempo y obligó a un importante operativo de emergencia en alta montaña
El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 1.203 y movilizó a efectivos de Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y policías de la jurisdicción.
Según la información oficial, el conductor perdió el dominio del camión y desbarrancó hacia un precipicio de aproximadamente 50 metros.
Fuentes vinculadas al operativo indicaron que las tareas de rescate eran especialmente complejas debido a las características del terreno y la dificultad para acceder al sitio donde quedó el vehículo. Por ese motivo, también se desplazó personal de Patrulla de Rescate para evacuar el cuerpo.
Además, se informó que un compañero de la víctima, perteneciente a la misma empresa de transporte, se detuvo en el lugar tras enterarse del accidente.
Las autoridades continuaban trabajando este martes en el recupero del cuerpo y en la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro fatal.