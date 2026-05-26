Murió un camionero tras desbarrancar en la Curva del Tiempo en Punta de Vacas

Según la información oficial, el conductor perdió el dominio del camión y desbarrancó hacia un precipicio de aproximadamente 50 metros.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que las tareas de rescate eran especialmente complejas debido a las características del terreno y la dificultad para acceder al sitio donde quedó el vehículo. Por ese motivo, también se desplazó personal de Patrulla de Rescate para evacuar el cuerpo.

Además, se informó que un compañero de la víctima, perteneciente a la misma empresa de transporte, se detuvo en el lugar tras enterarse del accidente.

Las autoridades continuaban trabajando este martes en el recupero del cuerpo y en la investigación para determinar cómo se produjo el siniestro fatal.