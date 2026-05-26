Un hombre fue detenido en Las Heras acusado de engañar a decenas de personas mediante falsos alquileres y compras de vehículos. Tras ganarse la confianza de sus víctimas con el pago de las primeras cuotas, el sospechoso cortaba todo tipo de contacto y desaparecía con los vehículos.
Detuvieron a un hombre en Las Heras acusado de múltiples estafas con autos y alquileres en Mendoza
Engañaba a vecinos de Mendoza con falsas compras y alquileres de autos: pagaba la primera cuota para generar confianza y desaparecía con los vehículos
La captura se concretó en la calle Uruguay, de Las Heras, luego de que los propios damnificados lo identificaran, lo que derivó en un operativo donde se recuperaron autos, documentación y un teléfono celular clave para la causa. El caso, que ya sumaba múltiples denuncias por estafas reiteradas, quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos.
El factor confianza: cómo operaba el ahora detenido
Detrás de cada denuncia penal hay historias de trabajadores, familias y pequeños comerciantes que entregaron sus vehículos de buena fe. El sospechoso se valía de una gran habilidad para generar empatía y simular solidez económica. Concretaba acuerdos tanto de palabra como a través de agencias de autos, siempre apuntando a conocidos o a contactos recomendados por terceros para no levantar sospechas.
La trampa era simple pero efectiva: entregaba el dinero del pago inicial o el primer mes de alquiler puntualmente. Una vez que la víctima se relajaba creyendo que el negocio marchaba sobre ruedas, el hombre dejaba de pagar las cuotas, inventaba excusas y finalmente bloqueaba cualquier vía de comunicación, reteniendo los autos de manera ilegal.
La desesperación de las víctimas y el rastro del GPS
Con el paso de los meses y ante la falta de respuestas, la angustia de los damnificados se transformó en acción. Algunos de ellos, cansados de las mentiras, localizaron sus autos por sus propios medios gracias a los sistemas de geolocalización (GPS) que tenían instalados los vehículos. Esto permitió empezar a armar el rompecabezas de una red de engaños que afectó a varios departamentos del Gran Mendoza.
En las últimas horas, la acumulación de denuncias dio sus frutos cuando los propios afectados reconocieron al estafador en la vía pública, lo que aceleró su detención a cargo de la patrulla local.
Durante el procedimiento, además de arrestar al sospechoso, recuperaron varios de los vehículos que habían sido reportados como robados bajo esta modalidad de engaño. También se secuestraron tarjetas verdes y papeles de transacciones comerciales que el acusado usaba para dar una fachada legal a sus maniobras.
La investigación ahora avanza en la Fiscalía de Delitos Económicos, donde buscan determinar el número exacto de familias afectadas y si el detenido actuaba solo o contaba con cómplices en las agencias de autos de la zona.