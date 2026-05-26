Detuvieron a un hombre en Las Heras acusado de múltiples estafas con autos y alquileres en Mendoza

detenido-2-980x551 Hombre detenido en Las Heras vinculado a estafas de alquileres, compras y operaciones comerciales con vehículos en varios departamentos del Gran Mendoza.

La trampa era simple pero efectiva: entregaba el dinero del pago inicial o el primer mes de alquiler puntualmente. Una vez que la víctima se relajaba creyendo que el negocio marchaba sobre ruedas, el hombre dejaba de pagar las cuotas, inventaba excusas y finalmente bloqueaba cualquier vía de comunicación, reteniendo los autos de manera ilegal.

La desesperación de las víctimas y el rastro del GPS

Con el paso de los meses y ante la falta de respuestas, la angustia de los damnificados se transformó en acción. Algunos de ellos, cansados de las mentiras, localizaron sus autos por sus propios medios gracias a los sistemas de geolocalización (GPS) que tenían instalados los vehículos. Esto permitió empezar a armar el rompecabezas de una red de engaños que afectó a varios departamentos del Gran Mendoza.

En las últimas horas, la acumulación de denuncias dio sus frutos cuando los propios afectados reconocieron al estafador en la vía pública, lo que aceleró su detención a cargo de la patrulla local.

auto-recuperado- Auto Peugeot 208 recuperado.

Durante el procedimiento, además de arrestar al sospechoso, recuperaron varios de los vehículos que habían sido reportados como robados bajo esta modalidad de engaño. También se secuestraron tarjetas verdes y papeles de transacciones comerciales que el acusado usaba para dar una fachada legal a sus maniobras.

La investigación ahora avanza en la Fiscalía de Delitos Económicos, donde buscan determinar el número exacto de familias afectadas y si el detenido actuaba solo o contaba con cómplices en las agencias de autos de la zona.