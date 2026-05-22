En el barrio La Toma de la provincia del Chaco, dos inquilinas denunciaron penalmente al propietario de un complejo de alquileres por presuntamente espiar y registrar imágenes de mujeres y niños en el baño compartido del inmueble.
El dueño de un complejo tenía un sistema para espiar a mujeres y niños en el baño
El hombre espiaba a sus inquilinos hasta que fue descubierto y denunciado por las víctimas
La acusación manifestó que tenía falsas tomas de corriente, rendijas y huecos ocultos para espiar a las víctimas que se alojaban en el complejo.
La investigación se encuentra en curso y busca determinar el alcance del material recolectado.
El espía de sus inquilinos
El complejo consta de una vivienda principal ocupada por el acusado y 5 habitaciones destinadas a inquilinos, quienes debían compartir un único baño.
Según las denuncias, el hombre habría instalado un sistema casero de espionaje. Las falsas tomas de luz y aberturas estratégicamente ubicadas permitían observar y fotografiar a las personas en situaciones de máxima intimidad, incluso mientras se bañaban. Una de las denunciantes sorprendió al propietario tomándole fotos mientras lavaba ropa en el patio, lo que derivó en una fuerte discusión.
Durante el altercado en Chaco, el acusado admitió haber registrado imágenes y videos sin consentimiento. Posteriormente, otra inquilina radicó una segunda denuncia al enterarse de que también había sido espiada mientras se bañaba junto a su hija de apenas 3 años. El hombre reconoció nuevamente los hechos ante las acusaciones, aunque aseguró haber eliminado el material.
Las víctimas describieron cómo descubrieron las modificaciones en las paredes y el baño que permitían al propietario espiar desde su vivienda principal o el patio sin ser detectado.
Como represalia tras las denuncias, el propietario decidió echar a todos los inquilinos a la calle, agravando la situación de las familias afectadas. Las denunciantes, junto a otras posibles víctimas del espía, reclamaron que se investigue a fondo si existían más dispositivos ocultos o si el material grabado fue distribuido o almacenado.