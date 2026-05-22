El dueño de un complejo tenía un sistema para espiar a mujeres y niños en el baño

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El espía de sus inquilinos

El complejo consta de una vivienda principal ocupada por el acusado y 5 habitaciones destinadas a inquilinos, quienes debían compartir un único baño.

Según las denuncias, el hombre habría instalado un sistema casero de espionaje. Las falsas tomas de luz y aberturas estratégicamente ubicadas permitían observar y fotografiar a las personas en situaciones de máxima intimidad, incluso mientras se bañaban. Una de las denunciantes sorprendió al propietario tomándole fotos mientras lavaba ropa en el patio, lo que derivó en una fuerte discusión.

Durante el altercado en Chaco, el acusado admitió haber registrado imágenes y videos sin consentimiento. Posteriormente, otra inquilina radicó una segunda denuncia al enterarse de que también había sido espiada mientras se bañaba junto a su hija de apenas 3 años. El hombre reconoció nuevamente los hechos ante las acusaciones, aunque aseguró haber eliminado el material.

Las víctimas describieron cómo descubrieron las modificaciones en las paredes y el baño que permitían al propietario espiar desde su vivienda principal o el patio sin ser detectado.

Como represalia tras las denuncias, el propietario decidió echar a todos los inquilinos a la calle, agravando la situación de las familias afectadas. Las denunciantes, junto a otras posibles víctimas del espía, reclamaron que se investigue a fondo si existían más dispositivos ocultos o si el material grabado fue distribuido o almacenado.