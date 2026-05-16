Alerta del FBI: ofrecen 200 mil dólares de recompensa por una espía que actuó a favor de Irán

Witt cumplió funciones oficiales en Medio Oriente entre los años 2003 y 2008. Durante ese periodo manejó datos sensibles sobre programas de recolección de inteligencia altamente clasificados. La justicia acusó formalmente a la mujer en 2019 por conspirar con funcionarios de Irán. Los cargos incluyen la entrega de documentos vinculados a la defensa de los Estados Unidos.

La investigación determinó que la espía recibió beneficios económicos y materiales en territorio iraní. El gobierno de aquel país facilitó vivienda y equipos de computación para su labor. Estas acciones pusieron en riesgo la vida de otros agentes estadounidenses activos. El FBI mantiene la alerta roja mientras rastrea los movimientos de la acusada fuera de las fronteras norteamericanas.

Cuatro ciudadanos iraníes enfrentan cargos junto a Witt por robo de identidad agravado e intrusión informática. El grupo trabajó de forma coordinada para dañar los intereses de los Estados Unidos. Las autoridades insisten en que la mujer actuó con plena conciencia del perjuicio causado. El FBI continúa con las tareas de vigilancia para evitar nuevas filtraciones de seguridad vinculadas a la antigua oficial.