Pronóstico del tiempo: este sábado rige alerta amarilla por nevadas en casi toda la provincia

alerta amarilla nieve

Nevadas, lluvias y viento en distintos puntos de Mendoza

La alerta amarilla del SMN indica que las nevadas podrían tener intensidad moderada y provocar complicaciones en rutas de montaña y zonas altas. El fenómeno alcanzará principalmente al Este, Valle de Uco, Sur y zonas cordilleranas durante gran parte del sábado.

En el siguiente video, proporcionado por Osvaldo Valle, se puede apreciar cómo nevaba este sábado en Tunuyán:

Embed - Nieve en Tunuyán

En el Gran Mendoza el panorama será menos severo, aunque también se espera una jornada fría, con lluvias intermitentes durante la mañana y la tarde. Además, habrá ráfagas de viento del sector sur que podrían superar los 50 km/h en algunos sectores.

pronóstico de nevadas sábado 16 de mayo Así reflejó el SMN la alerta amarilla por nevadas en casi toda la provincia de Mendoza, con excepción de la zona metropolitana. Captura de pantalla SMN

Para el domingo continuará el tiempo inestable. La temperatura seguirá baja, con una mínima cercana a los 4ºC y precipitaciones aisladas durante la madrugada y primeras horas del día. Recién hacia la tarde aparecerían algunas mejoras parciales.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza desde el lunes

El comienzo de la próxima semana llegará con condiciones algo más estables aunque con heladas en el Valle de Uco.

Para el lunes 18 de mayo se espera cielo parcialmente nublado y ascenso leve de la temperatura, con una máxima de 13ºC y una mínima de 4ºC.

El martes 19 de mayo, en tanto, se presentará con buen tiempo y mayor presencia de sol. La máxima alcanzaría los 15ºC, mientras que la mínima será solo de 6ºC en Gran Mendoza. El frío se mantendrá en toda la provincia, según el pronóstico del tiempo.