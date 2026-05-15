El Gran Mendoza tendrá un fin de semana con la llegada de un frente frío que traerá un marcado descenso de temperaturas, acompañado de lluvias durante el sábado. El domingo y el lunes siguen las bajas temperaturas, según el pronóstico del tiempo.Además, cerró el Paso Cristo Redentor por nevadas en la alta montaña.
Pronóstico del tiempo: fin de semana frío y con lluvias en el Gran Mendoza
Un marcado descenso de temperaturas con lluvias llega el sábado. El domingo mejoran las condiciones, aunque el frío continuará durante el inicio de la semana
Para este viernes se espera una jornada con nubosidad alta y una la máxima de 19°C. El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que en la alta montaña comenzó la inestabilidad y a primera hora de la mañana ya caían algunos copos de nieve en la frontera.
El especialista señaló que el sábado llegará el cambio más importante ya que ingresará un frente frío que hará que la temperatura máxima se registre durante la madrugada, la cual será de 11°C, y la mínima se registrará hacia la noche del sábado con 4°C.
Además, Maximiliano Viale señaló que durante en sábado podrían registrarse nevadas débiles en zonas cercanas al Gran Mendoza, como en el piedemonte y la precordillera.
El domingo continuará fresco, aunque sin precipitaciones. El pronóstico del tiempo indica cielo parcialmente nublado, con 2°C de mínima y 13°C de máxima, y desde el mediodía se espera que se despeje y salga el sol.
Pero el aire frío en el ambiente y el cielo completamente despejado hará que el lunes sera otro día muy frío, con una mínima de 0°C en el amanecer en el Gran Mendoza y heladas en varios sectores de la provincia. La máxima llegará a los 15°C, según el pronóstico del tiempo.