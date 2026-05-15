Pronóstico del tiempo: fin de semana frío y con lluvias en el Gran Mendoza

Para este viernes se espera una jornada con nubosidad alta y una la máxima de 19°C. El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que en la alta montaña comenzó la inestabilidad y a primera hora de la mañana ya caían algunos copos de nieve en la frontera.

El especialista señaló que el sábado llegará el cambio más importante ya que ingresará un frente frío que hará que la temperatura máxima se registre durante la madrugada, la cual será de 11°C, y la mínima se registrará hacia la noche del sábado con 4°C.