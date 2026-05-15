San Rafael reclamó un aporte por el gasoducto a General Alvear y la UCR salió a respaldar a Molero

omar felix Omar Félix le reclamó a General Alvear su parte de los fondos que salieron de San Rafael para financiar una obra que será para ambos municipios. Foto: archivo

El reclamo económico que encendió el conflicto

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Rafael, Omar Félix confirmó que el gasoducto será inaugurado el 15 de junio y emplazó al Municipio de General Alvear a realizar un aporte proporcional al flujo de gas que Ecogás determinó para ese departamento.

Según explicó el jefe comunal sanrafaelino, el municipio firmó en su momento un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación para ejecutar la obra, que avanzó rápidamente hasta alcanzar cerca del 90% de ejecución. Sin embargo, sostuvo que en marzo de 2024 el gobierno nacional frenó los trabajos y dejó una importante deuda pendiente.

A partir de allí, San Rafael inició acciones judiciales para reclamar los fondos adeudados. Aunque la Nación terminó cancelando parte de la deuda, desde la comuna aseguran que el dinero no alcanzó para concluir completamente la obra y que el municipio debió aportar recursos propios para terminarla.

En ese contexto, lo que Félix le reclamó a General Alvear es el reintegro del 23,5% de los fondos invertidos por San Rafael, ya que ese porcentaje es el que corresponde al flujo de gas asignado por Ecogás para ese departamento. La cifra rondaría los $900 millones.

Desde San Rafael sostienen que el municipio no puede absorber en soledad el costo de una infraestructura regional y que, si no existe un acuerdo económico, no avanzarán las firmas necesarias para habilitar el suministro hacia General Alvear.

La respuesta de Molero y la acusación contra los Félix

Alejandro Molero1.jpg El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, acusó a Omar Félix, jefe comunal de San Rafael, de tener de rehenes a los ciudadanos. "Con el frío no se juega" advirtió. Imagen de archivo

La reacción desde General Alvear no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Alejandro Molero difundió un duro mensaje titulado “Con el frío no se juega, el pueblo no es rehén”, donde acusó directamente a los hermanos Félix de haber utilizado políticamente el gasoducto.

El intendente alvearense afirmó que el gasoducto es una obra nacional financiada “con el esfuerzo de todos los argentinos” y aseguró que durante el gobierno de Alberto Fernández hubo una maniobra política para desviar fondos nacionales directamente hacia San Rafael.

Molero sostuvo además que esa situación provocó una demora de varios años en la concreción del proyecto, afectando el desarrollo industrial y productivo del Sur provincial. También rechazó la posibilidad de que San Rafael condicione la habilitación del gas al pago de un aporte económico.

“La Justicia ya ordenó a Nación el pago del gasoducto para que sea terminado de una vez por todas, y Ecogás es la única autoridad técnica que decide cuánto gas nos corresponde”, planteó el jefe comunal alvearense.

El tono del conflicto dejó en evidencia que detrás de la discusión técnica y financiera existe también una fuerte disputa política entre el PJ sanrafaelino y la UCR alvearense, en un escenario donde el control y la influencia sobre el Sur mendocino vuelven a quedar expuestos.

El respaldo de la UCR y la pelea política como trasfondo

La controversia sumó este viernes un nuevo capítulo cuando la Unión Cívica Radical de General Alvear difundió un comunicado respaldando la postura de Molero.

En el texto, el radicalismo alvearense sostuvo que “el acceso al gas natural no puede transformarse en una herramienta de especulación política ni en una disputa de poder” y cuestionó que General Alvear “siga siendo rehén de intereses personales o políticos”.

Además, el comunicado acusó a los hermanos Félix de intentar “adueñarse de un derecho humano” y defendió la postura del intendente alvearense de priorizar “los intereses de los vecinos y no las conveniencias partidarias”.

Aunque el documento no modifica el estado de la negociación, sí expone el respaldo político de la fuerza que gobierna Mendoza a Molero en medio de un conflicto que ya dejó de ser solamente una discusión por una obra pública.

Con la fecha de inauguración anunciada y la llegada inminente del frío, la disputa por el gasoducto se convirtió en mucho más que una pelea administrativa: hoy es también un nuevo capítulo de la histórica tensión política entre San Rafael y General Alvear.