El presidente Javier Milei contó que le pidió al empresario Elon Musk que le regalara una camioneta Tesla Cybertruck, aunque reconoció entre risas que el magnate “no le dio pelota”.
Javier Milei contó que le pidió a Elon Musk un Tesla Cybertruck y reveló que "no me dio pelota"
El presidente Javier Milei relató una anécdota con el empresario estadounidense durante una entrevista y habló de su admiración por el magnate
La anécdota fue relatada por Milei durante una entrevista, en la que volvió a expresar su admiración por Musk y destacó el perfil innovador del empresario estadounidense. “Le pedí que me regalara una Cybertruck, pero no me dio pelota”, comentó el mandatario.
Estos dichos surgen luego que el diputado de la LLA Manuel Quintar, llegara al congreso en su Tesla Cybertruck, el cual tiene un valor que ronda los U$S200.000, lo que generó un gran revuelo por la ostentación del legislador, quien aseguró que la adquirió con su propio dinero.
Durante la entrevista, Javier Milei también habló sobre el vínculo que mantiene con Musk y destacó las conversaciones que compartieron en distintos encuentros internacionales.
El jefe de Estado argentino ya había coincidido con el dueño de Tesla y SpaceX en eventos realizados en Estados Unidos y en reuniones vinculadas al sector tecnológico y empresarial.
Javier Milei volvió a elogiar a Elon Musk
En varias oportunidades, Milei definió a Musk como uno de los empresarios más importantes del mundo y lo señaló como un referente de la innovación tecnológica y de la defensa de las ideas de libre mercado.
La relación entre ambos tomó relevancia pública luego de que el empresario estadounidense compartiera publicaciones vinculadas al mandatario argentino en redes sociales y manifestara interés por algunas de sus políticas económicas.
La Tesla Cybertruck es una camioneta eléctrica fabricada por Tesla que se caracteriza por su diseño futurista y por haber generado gran repercusión mundial desde su lanzamiento.