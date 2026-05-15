Javier Milei contó que le pidió a Elon Musk un Tesla Cybertruck y reveló que "no me dio pelota"

Manuel Quintar tesla La anécdota de Javier Milei surgió a raíz de lo ocurrido con el legislador Manuel Quintar, quien llegó al Congreso en su Tesla sin siquiera patente ni papeles. Foto: Gentileza

Durante la entrevista, Javier Milei también habló sobre el vínculo que mantiene con Musk y destacó las conversaciones que compartieron en distintos encuentros internacionales.

El jefe de Estado argentino ya había coincidido con el dueño de Tesla y SpaceX en eventos realizados en Estados Unidos y en reuniones vinculadas al sector tecnológico y empresarial.

Javier Milei volvió a elogiar a Elon Musk

En varias oportunidades, Milei definió a Musk como uno de los empresarios más importantes del mundo y lo señaló como un referente de la innovación tecnológica y de la defensa de las ideas de libre mercado.

Elon Musk y Javier Milei.jpg Javier Milei reiteró su admiración a Elon Musk. Foto: Oficina del Presidente en X

La relación entre ambos tomó relevancia pública luego de que el empresario estadounidense compartiera publicaciones vinculadas al mandatario argentino en redes sociales y manifestara interés por algunas de sus políticas económicas.

La Tesla Cybertruck es una camioneta eléctrica fabricada por Tesla que se caracteriza por su diseño futurista y por haber generado gran repercusión mundial desde su lanzamiento.