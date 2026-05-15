Flexibilizaron la normativa del GNC y un experto explicó el impacto en el bolsillo

Cada vez se pasan más autos al sistema de GNC. Nueva medida para los usuarios de GNC.

Y el problema surge al intentar reutilizarla, según Lamy: "En el 99% de los casos, la deformación previa no permite que vuelva a sellar correctamente con el tubo, generando pérdidas".

El experto comparó este componente con los tornillos de la tapa de cilindro de un motor, los cuales soportan un solo ajuste y deben ser reemplazados tras ser

Más allá del costo, Lamy enfatizó que la válvula es un dispositivo de seguridad complejo que cumple cuatro funciones esenciales para evitar tragedias:

Sensor de exceso de presión: Si el cilindro supera la presión máxima permitida, la válvula libera el gas de forma controlada. Es un mecanismo de "una sola vida"; una vez que actúa, debe cambiarse.

supera la presión máxima permitida, la libera el gas de forma controlada. Es un mecanismo de "una sola vida"; una vez que actúa, debe cambiarse. Corte eléctrico: Evita fugas cuando el vehículo está estacionado. El paso de gas solo se libera si el motor está en marcha.

solo se libera si el motor está en marcha. Corte por impacto: En caso de un choque que rompa las cañerías, la válvula se cierra automáticamente para evitar una fuga masiva.

se cierra automáticamente para evitar una fuga masiva. Sensor térmico (fusible): Este es quizás el avance más importante. Ante un incendio del vehículo, el sensor detecta el calor exterior y libera el gas gradualmente. "Esto hace que el gas se queme, generando más fuego, pero evita que el cilindro explote", detalló Lamy, recordando incidentes en rutas donde autos sin esta tecnología estallaron tras incendiarse.

El factor económico: ¿Cuánto se ahorra realmente?

Según las cifras aportadas por el miembro de CAPEC, el costo de una prueba hidráulica completa (que incluye la revisión, la válvula nueva y la oblea) ronda entre los $230.000 y $240.000. Mientras que la válvula cuesta cerca de los $80.000.

GNC estación de servicio Hugo Lamy puso en dudas que la nueva medida para las obleas de GNC pueda generar un ahorro para los usuarios.

Por lo tanto, si un usuario lograra que su válvula pasara los ensayos técnicos tras 5 años de uso y fuera reaprobada, ese sería el monto del ahorro. No obstante, Lamy advirtió que, dado el desgaste y la deformación del material, es muy probable que tras los ensayos correspondientes la mayoría de las válvulas deban ser destruidas y reemplazadas de todas formas.

Para Hugo Lamy, el GNC en Argentina requiere un cuidado extremo porque el sistema debe ser seguro. Aunque la desregulación abre la posibilidad legal de no cambiar la pieza, la recomendación técnica sigue inclinándose hacia el reemplazo preventivo. "Es el único componente del equipo que está en esas condiciones de 'una sola vida'", concluyó.