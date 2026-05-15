Argentina logra criar en masa un pez más caro y rico que el salmón: la joya de la corona de la acuicultura mundial

Según la información oficial difundida por el propio INIDEP, el proceso para la cría de este pez se desarrolló en el marco del Programa de Maricultura y requirió una infraestructura tecnológica avanzada, con control permanente de agua, temperatura y nutrición. Durante aproximadamente 60 días de trabajo continuo, los científicos lograron superar una de las principales barreras de la especie: su fase larvaria, extremadamente sensible y difícil de estabilizar en cautiverio.

Uno de los cambios más importantes fue el reemplazo de métodos tradicionales inestables de cultivo de microalgas por sistemas de biorreactores, lo que permitió asegurar una alimentación más constante y de mejor calidad para las larvas. Este ajuste fue clave para aumentar la supervivencia y lograr la producción en masa de juveniles sanos de pez limón, algo que hasta ahora no se había conseguido a esta escala en el país.

Pez limón (1) Innovación científica nacional impulsa la acuicultura de especies premium en el país. Fuente: Gobierno de la República Argentina (argentina.gob.ar)

La importancia de este pez

El pez limón es considerado una de las especies más prometedoras de la acuicultura marina global por su rápido crecimiento y su valor económico. Puede alcanzar tallas comerciales en aproximadamente 12 a 18 meses y tiene una fuerte demanda en mercados gastronómicos de alta gama. Esto lo convierte en un recurso estratégico, incluso más rentable por ciclo que especies ampliamente cultivadas como el salmón en ciertos sistemas intensivos.

El avance no se limita a la etapa experimental. Según el INIDEP, esta producción sienta las bases para una futura fase de engorde en sistemas de recirculación de agua (RAS), con el objetivo de cerrar todo el ciclo productivo en territorio argentino. Además, este pez abre la puerta a la participación del sector privado en una industria que combina ciencia, tecnología y exportación de alimentos premium.

En términos estratégicos, el logro posiciona a Argentina dentro del mapa global de la acuicultura avanzada, un sector en crecimiento que busca reducir la presión sobre la pesca extractiva y aumentar la producción sostenible de alimentos de alto valor.