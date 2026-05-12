El pez de China que invade un icónico río de Sudamérica: la solución es electrocutarlo

Introducidas inicialmente con fines productivos como la acuicultura, la pesca deportiva o el control de algas. Con el tiempo, su presencia fuera de ambientes controlados se transformó en un problema ambiental. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informó que durante 2025 aumentaron las capturas de estas especies en el tramo medio e inferior del río, tanto por pescadores artesanales como deportivos.

Se identificaron principalmente en el río la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix) y la carpa cabezona (Hypophthalmichthys nobilis), ambas consideradas invasoras por su impacto en la cadena ecológica, ya que compiten con especies nativas por alimento y espacio. Frente a este escenario, las autoridades recomiendan no devolver los ejemplares al agua y reportar su captura para su análisis científico, ya que esto permite mejorar el monitoreo y el control de su expansión.

Pez carpa (2)

Una especie invasora pone en jaque un río emblemático

Las principales soluciones propuestas para enfrentar la proliferación de la carpa asiática son:

Barreras físicas y eléctricas: instalación de sistemas en ríos y canales que dificulten o impidan su desplazamiento hacia zonas sensibles.

y canales que dificulten o impidan su desplazamiento hacia zonas sensibles. Pesca intensiva y comercial: incentivar su captura y consumo humano, aprovechando su valor como recurso alimenticio.

intensiva y comercial: incentivar su captura y consumo humano, aprovechando su valor como recurso alimenticio. Control biológico y químico específico: desarrollo de métodos selectivos que afecten únicamente a esta especie sin dañar el resto del ecosistema.

Gestión del hábitat: modificación de condiciones ambientales para reducir sus posibilidades de reproducción y supervivencia.

Torneos de pesca deportiva: organización de eventos que promuevan la extracción masiva de ejemplares adultos.

Estas estrategias buscan recuperar el equilibrio de los ecosistemas fluviales sudamericanos y proteger la biodiversidad que hace de la región una de las más ricas del mundo.