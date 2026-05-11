En los últimos años, la construcción comenzó a explorar una idea que cambia la forma en que entendemos los residuos. En partiular esta idea se trata usar el plástico reciclado como material estructural para crear ladrillos y levantar viviendas.
Crean ladrillos de plástico reciclado que permiten construcción casas en solo cinco días
El nuevo sistema utiliza ladrillos de plástico reciclado que permiten acelerar la construcción de viviendas. Todos los detalles
Esta tecnología fue desarrollada por la empresa Conceptos Plásticos, en Colombia, fundada por el ingeniero Fernando Llanos y el arquitecto Óscar Méndez. Su funcionamiento es simple en concepto, pero innovador en impacto: recolectar residuos plásticos, clasificarlos, triturarlos y transformarlos en ladrillos modulares que encastran entre sí, sin necesidad de cemento tradicional en gran parte del sistema constructivo.
Crean ladrillos de plástico reciclado que permiten construcción casas en solo cinco días
Estos bloques funcionan como piezas de ensamblaje tipo “lego”, lo que permite acelerar el proceso de construcción y reducir costos de las viviendas. En lugar de depender de técnicas húmedas y tiempos largos de fraguado, el sistema se basa en módulos prefabricados que se arman directamente en obra.
La importancia de esta innovación se entiende mejor con datos concretos. En proyectos documentados, una vivienda básica de aproximadamente 40 metros cuadrados puede ser construida en alrededor de cinco días, dependiendo del equipo y la logística de montaje. Organismos y ONGs han impulsado su uso en construcciones de contextos de emergencia.
Ventajas de este tipo de construcción
- A diferencia de materiales tradicionales como el ladrillo cerámico, estos bloques no absorben agua, lo que reduce problemas de deterioro, hongos o fisuras en climas húmedos o lluviosos.
- El mundo produce más de 400 millones de toneladas de plástico al año, y gran parte de ese material no se recicla adecuadamente. Este tipo de iniciativas busca justamente cerrar ese ciclo, transformando un residuo persistente en un recurso útil para la construcción.
- Al ser piezas livianas, los ladrillos reducen los costos de transporte hasta en ciertos casos, ya que permiten trasladar más material en menos viajes, algo fundamental en zonas rurales o de difícil acceso.
- Dependiendo de su composición, los módulos pueden ayudar a mantener temperaturas más estables dentro de la vivienda, reduciendo la necesidad de calefacción o refrigeración.