Tras 16 años y 600 prototipos, un joven de China crea el avión más pequeño jamás construido por solo US$7.200

Esta innovación china superó un récord estadounidense que permanecía vigente desde hace 25 años, al posicionarse como una de las aeronaves tripuladas más compactas del planeta. El diminuto avión busca democratizar el sector aeroespacial y demostrar que es posible construir naves funcionales con costos mucho más reducidos que los de la industria tradicional.

Para alcanzar este objetivo, el joven de China recurrió a técnicas innovadoras y materiales simplificados de construcción que permitieron disminuir de forma drástica tanto el tamaño como los gastos de fabricación. Gracias a este enfoque, la aeronave pudo desarrollarse con una inversión mínima en comparación con los estándares habituales de la industria aeronáutica.

Avion de Liu Xiangqiang (2)

Cómo es y cuál es el impacto de esta innovación para la industria aeronáutica

El avión posee una longitud de apenas 3,80 metros, una dimensión excepcionalmente reducida frente a los aviones ligeros convencionales, que normalmente superan los 6 u 8 metros. Cuanto más pequeña es una aeronave, mayor es su sensibilidad a la inestabilidad aerodinámica, las vibraciones estructurales y la distribución del peso. Por eso, diseñar un avión funcional de este tamaño exige ajustes de alta precisión en prácticamente todos sus sistemas.

La creación china proyecta una posible transformación dentro del sector aeronáutico experimental, ya que impulsa el desarrollo de aeronaves más accesibles y económicas. Su fabricación de bajo costo y sus dimensiones compactas podrían facilitar que más personas tengan acceso a la aviación mediante inversiones mucho menores que las requeridas por los modelos tradicionales.