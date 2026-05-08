La grúa portuaria más grande del mundo es de China y rompió récord en levantamiento de cargas pesadas

La Taisun y la Honghai representan la ambición industrial de China llevada a una escala gigantesca. Ambas son consideradas las grúas pórtico más poderosas del mundo y simbolizan el dominio chino en construcción naval. La Taisun, ubicada en Yantai, marcó un antes y un después en la industria al conseguir levantar más de 20 mil toneladas en una sola operación, un récord reconocido por Guinness. Su enorme capacidad permitió ensamblar plataformas petroleras completas de una vez.

Su innovador diseño le ha valido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el prestigioso premio Woelfel a la mejor iniciativa de ingeniería mecánica. Este galardón que se llevo China distingue a las tecnologías capaces de generar un gran impacto en la industria offshore, además de cumplir con estrictos estándares de seguridad, salud pública y protección medioambiental.

Grua La Taisun (1) Taisun: la colosal máquina capaz de mover estructuras imposibles y redefinir la ingeniería moderna.

Las grúas más poderosas de China

Fue construida por DHHI y ostenta el récord mundial de las tres cargas más pesadas:

20.133 toneladas

17.100 toneladas

14.000 toneladas.

Para operar Taisun, se requieren aproximadamente 50.000 metros de cable, lo que le permite elevarse a una altura máxima de 80 metros.

Por otro lado, la Honghai, destaca no solo por su tamaño monumental, sino también por su precisión. Con una altura cercana a los 150 metros y una capacidad teórica de 22 mil toneladas, esta gigantesca grúa móvil tipo Goliath utiliza 96 puntos de elevación sincronizados para mover megaconstrucciones navales con una exactitud impresionante.

Esta gigantesca grúa esencial para los puertos alcanza los 10 metros de altura y tiene una envergadura de 124 metros. Su superestructura de acero pesa 11 000 toneladas, sin contar el brazo articulado. Puede elevar cargas hasta una altura de 71 metros y cuenta con 48 puntos de anclaje, cada uno con capacidad para levantar 300 toneladas.