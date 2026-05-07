La marca de camiones y camionetas N° 1 de China desembarcó en Mendoza

"Ya en 2018, como grupo económico, estábamos convencidos que el futuro iba a ser de vehículos chinos. En esa época nadie confiaba, todos dudaban, pero avanzamos con otras marcas y logramos récord de ventas de grandes flotas cinco años consecutivos, de 2021 al 2025", reseñó Gastón Menéndez, responsable de Asia Trucks, concesionario Dongfeng.

El acuerdo terminó de cerrarse en 2025 y eso proyectó la apertura del local de ventas en plena Zona Industrial de Maipú. Según Menéndez "con el foco puesto en el cliente y todo un line-up de productos, que van desde camionetas para la ciudad hasta camiones pesados para larga distancia. Tienen mucha tecnología y prestaciones".

concesionario china asia trucks 2 La respuesta del mercado local no se hizo esperar: ya hay alrededor de 100 vehículos Dongfeng en la calle. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Alianzas con marcas y diferencial de precio

El motor Canckchai, de origen chino, es parte de la mecánica de los vehículos. Pero además Dongfeng se apoya en alianzas con otras marcas reconocidas a nivel mundial que le aportan su motorización a varios modelos, como Nissan-Renault y también suscribió un acuerdo con Grupo Stellantis (Peugeot-Citroen).

Para el dueño de Asia Trucks "son vehículos muy competitivos en precios. La diferencia con modelos de características similares de otras marcas en el mercado puede llegar a ser de entre 5 mil y 10 mil dólares, que apuntan a ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y servicio posventa con garantía a 5 años o 200.000 kilómetros".

concesionario china asia truck Gastón Menéndez, de Asia Trucks (segundo de izquierda a derecha), junto al presidente de Dongfeng, Marcelo Mauro, y directivos de la marca llegados desde China. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

A diferencia de otros tipos de vehículos originarios del gigante asiático que ofrecen movilidad eléctrica o híbrida, los Dongfeng sólo son a combustión "en parte porque todavía no hay infraestructura acorde (de carga) para vehículos comerciales como vans de pasajeros o camionetas de carga".

La respuesta del mercado no se hizo esperar: ya hay alrededor de 100 vehículos Dongfeng en la calle. Y Menéndez apuesta a que "para fin de año salgan al menos 100 más".

"Es la marca N° 1 de China"

"Traemos una serie de soluciones que están probadas a nivel mundial. Eso hace a un producto confiable, en base a una combinación de calidad, precio, economía y productividad", señaló el gerente de ventas de Dongfeng, Carlos Luppi.

concesionario china asia truck carlos luppi Carlos Luppi, gerente de ventas de Dongfeng, explica las características de cada uno de los modelos, entre vans, camionetas y camiones, tanto en cuanto a motorización como a capacidad de carga. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

De acuerdo a la funcionalidad, las pickups arrancan en una capacidad de carga de 3 toneladas, que progresa hasta las 18 toneladas en los camiones livianos y medianos como los modelos 1016 y 1217, que cuentan con hasta 9 marchas. "Tenemos las pickups con mayor capacidad de carga, que multiplica por 3 a una normal", añadió.

El conjunto hace que Dongfeng se haya convertido, según Luppi, "en la marca líder, la número 1 en China, y se haya proyectado al mundo, sea para reparto de mercaderías como transporte de pasajeros, última milla o el e-commerce como Mercado Libre, que está en plena expansión".

concesionario china asia truck Vista de la capacidad y características de las vans y camionetas de la marca china. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Pero a la hora de destacar ventajas competitivas, el ejecutivo remarcó que "un muy buen producto, con excelente relación calidad-precio, también se basa en las facilidades de pago. Por eso trabajamos con financiación propia y hasta con leasing, muy útil para las pymes que necesitan capital de trabajo sobre todo en Mendoza, que es un polo estratégico dentro del Corredor Bioceánico".