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La marca de camiones y camionetas N° 1 de China desembarcó en Mendoza

Con 16 modelos de vehículos comerciales, Dongfeng abre el mercado con su concesionario Asia Trucks. El diferencial que ofrece de la marca que llega desde China

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
La nueva marca que llega desde China ofrece distintas prestaciones tanto en camionetas como en camiones.

La nueva marca que llega desde China ofrece distintas prestaciones tanto en camionetas como en camiones.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Al fenómeno de los autos y 4x4 "made in" China que crece en Mendoza y no parece tener techo, ahora se suma el de los vehículos comerciales. Y de la mano de la marca líder de ese país: Dongfeng ya puso un pie en el mercado mendocino con toda una línea de furgones, camionetas pickups, utilitarios, vans y camiones.

Con concesionario propio, el puntapié inicial fue la inauguración de Asia Trucks, el eslabón comercial ubicado en carril Rodríguez Peña, que ya ofrece toda una gama de 16 modelos de la marca asiática. Y con un diferencial no sólo en precios sino en prestaciones, garantía y servicio posventa, cuya presentación contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y autoridades municipales de Maipú y San Martín.

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Dongfeng ya puso un pie en el mercado mendocino con toda una l&iacute;nea de furgones, camionetas pickups, utilitarios, vans y camiones.

Dongfeng ya puso un pie en el mercado mendocino con toda una línea de furgones, camionetas pickups, utilitarios, vans y camiones.

"Ya en 2018, como grupo económico, estábamos convencidos que el futuro iba a ser de vehículos chinos. En esa época nadie confiaba, todos dudaban, pero avanzamos con otras marcas y logramos récord de ventas de grandes flotas cinco años consecutivos, de 2021 al 2025", reseñó Gastón Menéndez, responsable de Asia Trucks, concesionario Dongfeng.

El acuerdo terminó de cerrarse en 2025 y eso proyectó la apertura del local de ventas en plena Zona Industrial de Maipú. Según Menéndez "con el foco puesto en el cliente y todo un line-up de productos, que van desde camionetas para la ciudad hasta camiones pesados para larga distancia. Tienen mucha tecnología y prestaciones".

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La respuesta del mercado local no se hizo esperar: ya hay alrededor de 100 veh&iacute;culos Dongfeng en la calle.

La respuesta del mercado local no se hizo esperar: ya hay alrededor de 100 vehículos Dongfeng en la calle.

Alianzas con marcas y diferencial de precio

El motor Canckchai, de origen chino, es parte de la mecánica de los vehículos. Pero además Dongfeng se apoya en alianzas con otras marcas reconocidas a nivel mundial que le aportan su motorización a varios modelos, como Nissan-Renault y también suscribió un acuerdo con Grupo Stellantis (Peugeot-Citroen).

Para el dueño de Asia Trucks "son vehículos muy competitivos en precios. La diferencia con modelos de características similares de otras marcas en el mercado puede llegar a ser de entre 5 mil y 10 mil dólares, que apuntan a ayudar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y servicio posventa con garantía a 5 años o 200.000 kilómetros".

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Gast&oacute;n Men&eacute;ndez, de Asia Trucks (segundo de izquierda a derecha), junto al presidente de Dongfeng, Marcelo Mauro, y directivos de la marca llegados desde China.

Gastón Menéndez, de Asia Trucks (segundo de izquierda a derecha), junto al presidente de Dongfeng, Marcelo Mauro, y directivos de la marca llegados desde China.

A diferencia de otros tipos de vehículos originarios del gigante asiático que ofrecen movilidad eléctrica o híbrida, los Dongfeng sólo son a combustión "en parte porque todavía no hay infraestructura acorde (de carga) para vehículos comerciales como vans de pasajeros o camionetas de carga".

La respuesta del mercado no se hizo esperar: ya hay alrededor de 100 vehículos Dongfeng en la calle. Y Menéndez apuesta a que "para fin de año salgan al menos 100 más".

"Es la marca N° 1 de China"

"Traemos una serie de soluciones que están probadas a nivel mundial. Eso hace a un producto confiable, en base a una combinación de calidad, precio, economía y productividad", señaló el gerente de ventas de Dongfeng, Carlos Luppi.

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Carlos Luppi, gerente de ventas de Dongfeng, explica las caracter&iacute;sticas de cada uno de los modelos, entre vans, camionetas y camiones, tanto en cuanto a motorizaci&oacute;n como a capacidad de carga.

Carlos Luppi, gerente de ventas de Dongfeng, explica las características de cada uno de los modelos, entre vans, camionetas y camiones, tanto en cuanto a motorización como a capacidad de carga.

De acuerdo a la funcionalidad, las pickups arrancan en una capacidad de carga de 3 toneladas, que progresa hasta las 18 toneladas en los camiones livianos y medianos como los modelos 1016 y 1217, que cuentan con hasta 9 marchas. "Tenemos las pickups con mayor capacidad de carga, que multiplica por 3 a una normal", añadió.

El conjunto hace que Dongfeng se haya convertido, según Luppi, "en la marca líder, la número 1 en China, y se haya proyectado al mundo, sea para reparto de mercaderías como transporte de pasajeros, última milla o el e-commerce como Mercado Libre, que está en plena expansión".

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Vista de la capacidad y caracter&iacute;sticas de las vans y camionetas de la marca china.

Vista de la capacidad y características de las vans y camionetas de la marca china.

Pero a la hora de destacar ventajas competitivas, el ejecutivo remarcó que "un muy buen producto, con excelente relación calidad-precio, también se basa en las facilidades de pago. Por eso trabajamos con financiación propia y hasta con leasing, muy útil para las pymes que necesitan capital de trabajo sobre todo en Mendoza, que es un polo estratégico dentro del Corredor Bioceánico".

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