En la última década, China ha reforzado su alianza con países de América del Sur en la búsqueda de su expansión global, a través de proyectos como la Ruta de la Seda, logrando afianzar diversas iniciativas en la región. Obviamente, esto no pasa inadvertido para Estados Unidos.
En el último tiempo, destaca una infraestructura que cambiará el transporte de un país de América del Sur y que cuenta con una fuerte inversión china. En cuanto al interés de Estados Unidos, no se centra tanto en la construcción en sí, sino en lo que representa dentro del tablero más grande de influencia global.
China le gana a Estados con un megaproyecto que transformará el transporte de un país de América del Sur por más de US$4.000 millones
Se trata de la primera línea del Metro de Bogotá. Esta ha sido concebida como una arteria que atraviesa la ciudad de Colombia de sur a norte, conectando la localidad de Bosa con la Calle 72 con Avenida Caracas en el corazón de la capital. El interés de China no es casual ni reciente, forma parte de una estrategia más amplia de participación en grandes obras de infraestructura en América del Sur.
En este proyecto, el vínculo chino es directo y clave. El consorcio ganador de la licitación está integrado por empresas de ese país, principalmente China Harbour Engineering Company y Xi’an Metro Company, que conforman el grupo encargado de diseñar, construir y operar la línea 1 del metro. Con una longitud aproximada de 24 kilómetros, esta infraestructura elevada de América del Sur, más de 13 metros sobre el suelo urbano, despliega un sistema moderno de transporte que, cuando entre en operación, ofrecerá un servicio rápido, seguro y eficiente.
Cómo son esta red de trenes únicos en América del Sur
El proyecto de Colombia con financiamiento de China contará con:
- Habrá 16 estaciones contemporáneas, diseñadas no solo para el acceso al tren sino como puntos de interacción urbana con espacios amplios, accesibilidad y conexiones con otros sistemas de transporte.
- El metro operará con trenes 100% eléctricos y automáticos, reduciendo el ruido y las emisiones, con una operación más amigable con el medio ambiente y más eficiente para los usuarios.
- Cadatren tendrá varios vagones y una capacidad para transportar miles de personas en intervalos frecuentes, con trenes circulando cada pocos minutos para facilitar el flujo en horas pico.
- La primera línea está diseñada para conectar con el sistema de buses de alta capacidad (TransMilenio), promoviendo una red de transporte más completa para toda la ciudad.
- Se estima que beneficiará directamente a casi 3 millones de habitantes, reduciendo tiempos de desplazamiento, descongestionando vías principales y mejorando la calidad de vida de los usuarios.