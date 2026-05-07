China le gana a Estados con un megaproyecto que transformará el transporte de un país de América del Sur por más de US$4.000 millones

Se trata de la primera línea del Metro de Bogotá. Esta ha sido concebida como una arteria que atraviesa la ciudad de Colombia de sur a norte, conectando la localidad de Bosa con la Calle 72 con Avenida Caracas en el corazón de la capital. El interés de China no es casual ni reciente, forma parte de una estrategia más amplia de participación en grandes obras de infraestructura en América del Sur.

En este proyecto, el vínculo chino es directo y clave. El consorcio ganador de la licitación está integrado por empresas de ese país, principalmente China Harbour Engineering Company y Xi’an Metro Company, que conforman el grupo encargado de diseñar, construir y operar la línea 1 del metro. Con una longitud aproximada de 24 kilómetros, esta infraestructura elevada de América del Sur, más de 13 metros sobre el suelo urbano, despliega un sistema moderno de transporte que, cuando entre en operación, ofrecerá un servicio rápido, seguro y eficiente.

Primera línea del Metro de Bogotá (1)

Cómo son esta red de trenes únicos en América del Sur

El proyecto de Colombia con financiamiento de China contará con: